हर महीने 5 से 7 नेता भाजपा छोड़ेंगे, हमारे पास पूरी लिस्ट; उत्तराखंड में कांग्रेस के दावे से हड़कंप
उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह के बीच पीसीसी चीफ ने नया दावा किया है कि भाजपा के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। कहा कि हमारे पास 18 नाम हैं, हर महीने 5 से 7 नेता पार्टी छोड़ेंगे।
उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान को थामने के लिए दिग्गजों ने सक्रियता बढ़ा दी है। हरीश रावत के अवकाश वाले बयानों से असहज कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में आ गई है। पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने दावा किया कि पार्टी में कोई फूट नहीं। उल्टा उन्होंने कई भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात को हवा दे दी। दावा किया कि हमारे पास 18 नामों की लिस्ट है, हर महीने 5 से 7 नेता कांग्रेस जॉइन करेंगे। बता दें कि हाल ही में सात भाजपा से जुड़े नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस जॉइन की थी।
हरीश रावत को पार्टी का आधार बताया
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस के लिए चट्टान नहीं, बल्कि बड़ा आधार करार दिया। उन्होंने कहा कि चीते की चाल और हरीश रावत की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। गोदियाल ने कांग्रेस भवन में मीडिया के एक सवाल पर यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके अनुसार, हर नेता के बयान के बाद वे कुछ बोलें, यह ठीक नहीं होगा।
बता दें कि, बीते कुछ दिनों से रावत के अवकाश वाले बयानों से असहज दिख रही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई।
‘पार्टी में कोई कलह ही नहीं, यह भाजपा का है दुष्प्रचार’
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी से भी इनकार किया। मीडिया से कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां सबको बात रखने का हक है। पर छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा झूठ की चाशनी घोलकर विवाद के रूप में पेश कर रही है।
हर माह पांच-सात बड़े नेता कांग्रेस से जुड़ेंगे: गोदियाल
गोदियाल ने कहा कि भाजपा के कुछ विधायक और तमाम बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। सही समय आने पर वह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीते दिनों हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रस्तुत 18 लोगों की सूची प्रदेश प्रभारी को सौंपी थी। संजय नेगी का नाम शामिल था। हाईकमान से पहले चरण में छह की ज्वाइनिंग कराई गई। हर माह पांच-सात बड़े नाम पार्टी से जुड़ेंगे। बिना शर्त ज्वाइनिंग हो रही हैं। सर्वे के बाद जीतने जा रहे नामों पर ही पार्टी दांव लगाएगी।
रावत के घर पहुंचे आर्य, गणेश ने फोन घुमाया
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और बंद कमरे में चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी फोन पर बातचीत हुई। आर्य और रावत ने शिष्टाचार भेंट बताया। आर्य ने बताया, प्रदेश के राजनीतिक हालात, पार्टी की मजबूती, रणनीति, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। रावत ने कहा कि समसामयिक विषयों पर संवाद हुआ। पूर्व मंत्री हरक सिंह की भी हरीश से मिलने की चर्चाएं थीं। वे आज रावत से मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।