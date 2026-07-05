बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की कमेटी करेगी जांच, बीकेटीसी को षड्यंत्र की आशंका
श्री बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। भैरव सेना ने बीकेटीसी प्रबंधन को ज्ञापन देकर बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में हेराफेरी का आरोप लगाया था। वहीं, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने चढ़ावे में चोरी के आरोपों को षड्यंत्र का हिस्सा होने की आशंका जताई है।
श्री बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी को एक सप्ताह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शनिवार को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने जांच कमेटी गठन होने की पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि जांच कमेटी में बीकेटीसी के विधि अधिकारी शीशपाल बर्तवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र नैथानी, वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल को रखा गया है। इनके साथ ही चौथे सदस्य के रूप में केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डबल सिंह भुजवाण को नामित किया गया है। दूसरी तरफ, वैयक्तिक सहायक समेत चार लोगों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। मालूम हो कि दो रोज पहले भैरव सेना ने बीकेटीसी प्रबंधन को ज्ञापन देकर बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में हेराफेरी का आरोप लगाया था।
सीसीटीवी कैमरों की जांच होगी
जांच कमेटी चढ़ावा गणना से जुड़े कर्मचारियों की जांच के साथ साथ सभी सीसीटीवी की फुटेज की भी जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार चढ़ावा कक्ष के सीसीटीवी कैमेरे की फुटेज साफ नहीं है। गलियारे समेत बाहरी पांच कैमरों की फुटेज से जानकारी सामने आ सकती है।
षड्यंत्र की आशंका
बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चढ़ावे में चोरी के आरोपों को सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा होने की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा कि आरोप सामने आते ही तत्काल उनका संज्ञान लेते हुए जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि जांच कमेटी को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
तीर्थ पुरोहितों ने मामले पर चिंता जताई
बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने चिंता व्यक्त की है। कहा मंदिर समिति की छवि खराब होने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। महापंचायत ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पूरी जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जानी चाहिए। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और महासचिव डॉ. बृजेश सती ने संयुक्त बयान में कहा कि एक माह के अंदर बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष की ओर से दो जांचों के आदेश दिए गए हैं। इसमें एक जांच का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच एक और जांच के आदेश दिए गए हैं।
ऐसी होती है भेंट की गिनती की निगरानी
दान पात्र में आए भेंट की गिनती के लिए मंदिर के ठीक पीछे बने कमरे में होती है। मंदिर और इस कमरे के बीच में परिक्रमा पथ है। कमरे के फ्रंट पर जाली लगी है, इस जाली के बाहर से कोई भी भेंट की गणना को देख सकता है। इस कमरे में गिनती के लिए सिर्फ मंदिर के कर्मचारी होते हैं, जिन पर सीसीटीवी से नजर रहती है और ये ही कर्मचारी खुद अंदर से ताला लगाकर यह कार्य करते हैं। पुलिस और मंदिर समिति के सुरक्षा कर्मी कमरे के बाहर सुरक्षा में तैनात रहते हैं।
पांच दानपात्र लगाए गए हैं बदरीनाथ मंदिर में
बदरीनाथ मंदिर में दो दान पात्र गर्भगृह में हैं, जबकि तीन दानपात्र गर्भगृह के बाहर वाले हिस्से में लगे हैं। जिस भी वक्त पर यहां तैनात मंदिर समिति के कर्मचारियों को लगता है कि दान पात्र भर गया है, वह उसे गिनती के लिए ले जाते हैं। मंदिर समिति की तय कर्मचारी यहां गिनती के लिए मौजूद रहते हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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