आयोग की परीक्षा में नियमों की सख्ती, टॉयलेट से लौटने पर दोबारा जांच; लगेंगे जैमर

यूकेएसएसएससी एग्जाम में हुए पेपर लीक कांड के बाद आयोग ने परीक्षा में और सख्ती के निर्देश दिए हैं। अब टॉयलेट में भी जैमर लगाए जाएंगे। वॉशरूम ब्रेक से लौटने पर दोबारा जांच होगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने आगामी परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी करने का निर्णय लिया है। पेपर लीक प्रकरण से सबक लेते हुए आयोग अब नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार कर रहा है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में कमरों ही नहीं टॉयलेट में भी जैमर लगाने की तैयारी है।

परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन या किसी तरह की इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस ले जाने और प्रयोग करने की पहले ही अनुमति नहीं है, लेकिन अब नियमों को और सख्त किया जा रहा है।

मुख्य गेट के अलावा कमरे में घुसने से पहले पूरी चेकिंग की जाएगी। टॉयलेट से लौटने वाले अभ्यर्थियों को भी दोबारा जांच और टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हर परीक्षा केंद्र को एक दिन पहले ही सील कर दिया जाएगा।