Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Colonel Sophia Qureshi Inspiring Message to Children Do not Care About Social Media Likes
सोशल मीडिया पर कितने लाइक मिले, परवाह मत करना... बच्चों से बोलीं कर्नल सोफिया कुरैशी

सोशल मीडिया पर कितने लाइक मिले, परवाह मत करना... बच्चों से बोलीं कर्नल सोफिया कुरैशी

संक्षेप: ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का हिस्सा रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने उत्तराखंड के छात्रों से वर्चुअली संवाद किया और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सैनिक सिर्फ जंग नहीं दिल भी जीतते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 08:13 AMGaurav Kala महावीर सिंह चौहान, देहरादून, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साइबर सुरक्षा आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा थमें, सोचें-समझें और सही होने पर ही इसे आगे बढ़ाएं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहीं भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने रविवार को झाझरा में स्थित जनजातीय दून संस्कृति स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि इस राज्य ने देश को सबसे बेहतरीन सैनिक, सैन्य अधिकारी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक केवल जंग ही नहीं जीतते, दिल भी जीतते हैं। वह शुरू से ही सेना में अधिकारी बनना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने मेहनत की। हमेशा यही सोचा कि मैं कर सकती हूं। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों पर गर्व करते हुए देश निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तित्व के विकास, अनुशासन और आत्मनिर्भरता व जीवन के लिए सही दिशा चुनने का समय होता है। सबके पास चौबीस घंटे हैं। तय करें उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन के बारह वर्षों में समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 50 साल के बाद का जीवन भी बेहतर होगा। छात्र जीवन में प्राप्त किया गया ज्ञान, अनुभव और सीख ही आगे चलकर व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं।

ये भी पढ़ें:PM मोदी उत्तराखंड से जाते-जाते चुनाव का एजेंडा भी तय कर गए, क्या दिया गुरुमंत्र
ये भी पढ़ें:PM मोदी की उत्तराखंड को 8140 करोड़ की सौगात; बच्चों से लिया गुलाब- देखें VIDEO

फेक न्यूज से बचें

कर्नल सोफिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को शेयर करने से बचें। सोशल मीडिया पर कितने लाइक मिले, इसकी परवाह मत कीजिए। बल्कि लोगों से मिलो, बातें करो, हंसो, ये जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारा देश दुनिया का सबसे बेहतर देश है। उन्होंने सभी के साथ ‘ये देश है वीर जवानों का’ गीत गाया। इसी के साथ छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखने की बात कही।

दून संस्कृति विद्यालय ने मनाई रजत जयंती

देहरादून झाझरा में स्थित जनजातीय विद्यालय दून संस्कृति स्कूल की ओर से रविवार को विद्यालय और उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शोभित विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति डॉ. कुंवर शेखर विजेंद्र, रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हिमांशु ऐरन, मेजर जनरल मोहन लाल असवाल, ब्रिगेडियर आरएस रावत, राकेश ओबरॉय व अनुज शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय की सराहना की। विंग कमांडर नुपूर जैन को नंदा देवी वीरता सम्मान और प्रीति नेगी को नंदा देवी वीरता सम्मान दिया गया। प्रधानाचार्य सौम्य बधानी, प्रशासक देवेंद्र रावत, राजेश रमोला, सह निदेशक प्रियंका विजय, निदेशक ऋत्विक विजय आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सांसद तरुण विजय ने किया।

यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी दी बधाई

कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समस्त प्रदेशवासियों को रजत जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीते पच्चीस सालों में उत्तराखंड ने शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय अपने भीतर समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अनुशासन और सामुदायिक जीवन का संदेश संजोए हुए है। उन्होंने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News operation sindoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।