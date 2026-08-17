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मिलिए कर्नल रजनीश जोशी से, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की; अब तक 45 रिकॉर्ड

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान
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Colonel Rajneesh Joshi: कर्नल रजनीश जोशी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है। वे अब तक माउंट एवरेस्ट समेत 45 शिखर चढ़ चुके हैं। वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

colonel rajneesh joshi Conquers Europe Highest Peak
कर्नल रजनीश जोशी

ठाकुर सिंह नेगी, देहरादून

Colonel Rajneesh Joshi: कर्नल रजनीश जोशी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर दिया है। वे अब तक माउंट एवरेस्ट समेत 45 शिखर चढ़ चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित किया।

कर्नल रजनीश जोशी उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।

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यूरोप की चोटी से उत्तराखंड का प्रतीक चिह्न दिखाया

कर्नल जोशी भारतीय सेना के अनुभवी अधिकारी और पर्वतारोही हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को वह 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड का प्रतीक चिह्न दिखाकर उत्तराखंड के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह शिखर विजय देवभूमि की वीरता, साहस, संघर्षशीलता और हिमालय के प्रति अटूट प्रेम को समर्पित है। उत्तराखंड ने देश को अनेक महान सैनिक और पर्वतारोही दिए हैं। यह शिखर उसी गौरवशाली परंपरा को मेरा नमन है। उन्होंने बताया कि एल्ब्रुस की विजय उनकी लंबी और पर्वतारोहण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है।

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गढ़वाल रायफल्स से जुड़े जोशी दार्जिलिंग में कार्यरत

गढ़वाल रायफल्स से जुड़े कर्नल रजनीश जोशी दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने युवाओं में साहस, अनुशासन और साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह पैदा करने में योगदान दिया है। पर्वतारोहण क्षेत्र में उनके योगदान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव बुंगाछीना के रहने वाले कर्नल जोशी की उपलब्धि पर उत्तराखंडवासियों ने हर्ष जताया है।

सफलता का शिखर

कर्नल जोशी 2025 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कर चुके हैं। माउंट नून, माउंट कुन, अबी गामिन, डोमेखांग, माउंट किलिमंजारो सहित कई कठिन चोटियों को फतह कर चुके हैं।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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