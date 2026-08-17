मिलिए कर्नल रजनीश जोशी से, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की; अब तक 45 रिकॉर्ड
Colonel Rajneesh Joshi: कर्नल रजनीश जोशी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है। वे अब तक माउंट एवरेस्ट समेत 45 शिखर चढ़ चुके हैं। वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
ठाकुर सिंह नेगी, देहरादून
Colonel Rajneesh Joshi: कर्नल रजनीश जोशी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर दिया है। वे अब तक माउंट एवरेस्ट समेत 45 शिखर चढ़ चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित किया।
कर्नल रजनीश जोशी उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।
यूरोप की चोटी से उत्तराखंड का प्रतीक चिह्न दिखाया
कर्नल जोशी भारतीय सेना के अनुभवी अधिकारी और पर्वतारोही हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को वह 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड का प्रतीक चिह्न दिखाकर उत्तराखंड के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह शिखर विजय देवभूमि की वीरता, साहस, संघर्षशीलता और हिमालय के प्रति अटूट प्रेम को समर्पित है। उत्तराखंड ने देश को अनेक महान सैनिक और पर्वतारोही दिए हैं। यह शिखर उसी गौरवशाली परंपरा को मेरा नमन है। उन्होंने बताया कि एल्ब्रुस की विजय उनकी लंबी और पर्वतारोहण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है।
गढ़वाल रायफल्स से जुड़े जोशी दार्जिलिंग में कार्यरत
गढ़वाल रायफल्स से जुड़े कर्नल रजनीश जोशी दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने युवाओं में साहस, अनुशासन और साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह पैदा करने में योगदान दिया है। पर्वतारोहण क्षेत्र में उनके योगदान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव बुंगाछीना के रहने वाले कर्नल जोशी की उपलब्धि पर उत्तराखंडवासियों ने हर्ष जताया है।
सफलता का शिखर
कर्नल जोशी 2025 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कर चुके हैं। माउंट नून, माउंट कुन, अबी गामिन, डोमेखांग, माउंट किलिमंजारो सहित कई कठिन चोटियों को फतह कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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