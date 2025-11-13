सीजन की सबसे सर्द रही 12 नवंबर की रात, IMD ने बताया- अगले सात दिन का मौसम

संक्षेप: Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने बताया कि इस सीजन की सबसे सर्द रात 12 नवंबर रही। आईएमडी ने अगले सात के मौसम की जानकारी दी है।

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में रात को ठंड बढ़ने लगी है। दून में इस सीजन में पहली बार रात में तापमान दस डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यह तापमान सामान्य से दो डिग्री कम है। चौबीस घंटे में दो डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा है। अगले एक हफ्ते में दिन में मौसम शुष्क एवं रात में ठंड की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, दून में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा 28.4 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पंतनगर में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 8.9 रहा।

तापमान में भारी अंतर से स्वास्थ्य को खतरा दिन-रात के तापमान में दोगुने से ज्यादा अंतर है। दून में तापमान में 19 डिग्री का अंतर बना है। इससे लोगों को नजला, खांसी, जुकाम और बुखार हो सकता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल का कहना है कि लोगों को खासकर बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवतियों को सतर्क रहने की जरूरत है।