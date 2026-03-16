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शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, बदरीनाथ-हेमकुंड में 5 फीट तक बर्फ; तस्वीरों में देखें

Mar 16, 2026 12:01 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली/हल्द्वानी/देहरादून
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मौसम के अचानक बदले मिजाज के कारण उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका शीतलहर की चपेट में है। बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में पांच फीट तक बर्फ जमी है। तस्वीरों में देखें।

शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, बदरीनाथ-हेमकुंड में 5 फीट तक बर्फ; तस्वीरों में देखें

उत्तराखंड में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। इससे गढ़वाल-कुमाऊं के ऊंचाई वाले जनपदों में हल्की बर्फबारी जबकि कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम के बदले मिजाज से पूरा पहाड़ी क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। बदरीनाथ, सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में चार से पांच इंच तक बर्फ जम गई हैं। वहीं हिल स्टेशन औली में 4 इंच तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद काफी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकने के बाद औली का नजारा जादुई एहसास दे रहा है।

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उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद नजारा

भारत तिब्बत की सीमा पर अंतिम बसावट वाली नीति घाटी में भी बर्फ की चादर बिछी हुई है। नीति घाटी में स्थित छोटा अमरनाथ टिम्मरसैंण महादेव के दर्शन करने भारी संख्या में सोमवार को लोग जोशीमठ से नीति के लिए रवाना हुए। अचानक हुई बर्फबारी को काश्तकार भी लाभप्रद मान रहे हैं। काश्तकारों के अनुसार, इस बर्फबारी से भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज होंगे और फसलों में कीट पतंग भी कम लगेंगे। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटकों पर्यटन कारोबारीयों के चेहरे भी खिल उठे हैं।

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नैनीताल में ओलावृष्टि

नैनीताल में रविवार तड़के जबरदस्त ओलावृष्टि के बाद हल्की बारिश हुई। इसके चलते ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि, दोपहर को हल्की धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली। शहर में फरवरी से तापमान बढ़ता जा रहा था।

शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड

दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होने लगी थी। इधर, रविवार सुबह मौसम अचानक बदला और तेज ओलावृष्टि होने लगी। जिससे सड़कों, रास्तों आदि में ओलों की सफेद चादर बिछ गई। आलोवृष्टि रुकने के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। दोपहर बाद हल्की धूप खिली। मौसम के इस बदले मिजाज ने पर्यटकों को भी आकर्षित किया।

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मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जिसमें हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चम्पावत शामिल हैं। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र नैनीताल के अनुसार रविवार को नैनीताल का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बदरीनाथ धाम का नजारा

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वायुमंडलीय वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। यह पश्चिमी विक्षोभ कम सक्रिय है जिसका असर एक से डेढ़ दिन तक रहता है। रविवार की छुट्टी मनाने सुबह से ही पर्यटक मालरोड, मल्लीताल बाजार, पंत पार्क, जू सड़क, हिमालय दर्शन और बारापत्थर क्षेत्र में घूमते दिखाई दिए। वहीं बाजार में पर्यटक गर्म कपड़े खरीदते नजर आए।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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