Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Cold wave and dense fog grip Uttarakhand IMD Yellow Alert Latest weather update
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, IMD का येलो अलर्ट; लेटेस्ट मौसम अपडेट

उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, IMD का येलो अलर्ट; लेटेस्ट मौसम अपडेट

संक्षेप:

Cold Wave: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड पड़ेगी और सुबह-शाम घुप कोहरा रहेगा। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

Dec 17, 2025 10:40 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Cold Wave: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और कोहरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IMD के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और आसपास के मैदानी जिलों में सुबह के वक्त दृश्यता काफी कम रह सकती है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, आज भी छाया रहेगा कोहरा; पढ़िए मौसम अपडेट

राजधानी देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्वतीय जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा। फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रात में हवा की गति कम रहने और बादलों की मौजूदगी के कारण ठंड और कोहरे का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि सुबह के समय कोहरा लंबे समय तक बना रह सकता है।

येलो अलर्ट के मद्देनज़र मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासतौर पर वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सुबह के समय कोहरे में सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग का कहना है कि यदि मौजूदा हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रभाव और बढ़ सकता है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand Weather Report Today Snowfall In Uttarakhand Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।