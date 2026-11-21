मां को कंधा देते हुए भावुक हुए CM योगी आदित्यनाथ, कहा- ऐसी कोई दूसरी छाया, प्यार नहीं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का पार्थिव शरीर हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव पंचूर से निकला। अपनी मां की अंतिम यात्रा में कंधा देते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी भावुक नजर आए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का पार्थिव शरीर हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव पंचूर से निकला। अपनी मां की अंतिम यात्रा में कंधा देते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी भावुक नजर आए। इससे पहले सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- मां की छांव जैसी कोई छांव नहीं, मां की शरण जैसी कोई शरण नहीं। मां की सुरक्षा जैसी कोई सुरक्षा नहीं, मां के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं।
7 माह पहले मां से आखिरी बार मिले थे
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री से आखिरी मुलाकात सात माह पूर्व हुई थी। तब योगी दो दिनी दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर आए थे। 7 और 8 मई के इस दौरे में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ परिवार संग समय बिताया था। आठ मई को पैतृक आवास पर मां से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी।
संन्यास के बाद मां से ली थी भिक्षा
वर्ष 1998 में संन्यास के चार साल बाद जब योगी पंचूर पहुंचे, तो परंपरा के तहत उन्होंने अपनी मां से पहली भिक्षा ली। सावित्री देवी ने उन्हें फल, चावल और पैसे दिए थे। योगी की बहन शशि पयाल बताती हैं कि भिक्षा देते समय मां ही नहीं, पूरा परिवार रो पड़ा था। योगी की आंखें भी नम थीं। शशि बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार परिजनों के संपर्क में रहकर मां का हाल जानते थे।
इसी महीने मां से मिलने पंचूर आने वाले थे
संन्यास लेने के बाद योगी ने सांसारिक जीवन और पारिवारिक मामलों से दूरी बनाए रखी। फिर भी वे समय-समय पर पंचूर जाकर मां से मिलते रहे। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2022 में पहली बार मां से मिलने पंचूर गए थे, जहां उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी माह वह फिर मां से मिलने पंचूर आने की योजना बना रहे थे। संन्यास के बाद भी मां से योगी का अटूट स्नेह रहा।
जब एम्स में मां को देख भावुक हो गए..
योगी आदित्यनाथ का अपनी मां सावित्री के प्रति विशेष लगाव था। 2024 में जब योगी को मां के ऋषिकेश एम्स में भर्ती होने की सूचना मिली तो वे खुद को एम्स जाने से रोक नहीं सके। 16 जून 2024 को योगी ने एम्स में मां से मुलाकात की थी। सावित्री देवी को एम्स में मई 2024 को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 16 मई 2024 को छुट्टी मिली। 14 जून 2024 में भी उन्हें फिर एम्स में भर्ती कराया गया था। 16 जून को योगी ने उनसे मुलाकात की थी। 10 अक्तूबर 2024 को सावित्री को जौलीग्रांट में तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था, जहां योगी उनसे मिलने पहुंचे। बहन शशि बताती हैं कि बीते कुछ दिनों से मां का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह फोन पर बात नहीं कर पा रही थीं, लेकिन योगी भाइयों से फोन पर संपर्क में थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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