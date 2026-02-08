फूल पाकर CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को दिया रिटर्न गिफ्ट, कहा- हम भी तेरे दादा, देखें VIDEO
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृत गांव में दो दिन बिताए। इस दौरान वह बच्चों के साथ काफी हंसी-मजाक करते दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मासूम बच्चे से फूल पाकर योगी ने भी उसे रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दिया।
Yogi Adityanath in Own Village: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर के दो दिनी दौरे पर रहे। शनिवार को उन्होंने भ्रमण के दौरान गांव के बच्चों को गोद में लेकर चॉकलेट खिलाई और कहा कि हम भी तेरे दादा लगते हैं। उनका यह सहर्ष संवाद हर किसी को भा गया।
बच्चों ने भी योगी से खुलेमन से बात की। इस दौरान लोग योगी के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। उनका दौरा इस बात का प्रमाण था कि राजनीति में साधारण पृष्ठभूमि और जनता से नजदीकी रिश्ते कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं।
पंचूर में योगी ने सुबह स्थानीय लोगों से मुलाकात की और अपनों के बीच कृषि, पशुपालन और बागवानी पर चर्चा भी की। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। योगी ने ग्रामीणों को खेती और अपने गांव में रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत व्यंजन कंडाली का साग भी चखा, जिससे स्थानीय संस्कृति के प्रति उनकी सहज जुड़ाव की झलक मिली।
कठिन हालात के बीच हासिल की उच्च शिक्षा
अपने पैतृक गांव पंचूर से उठकर योगी ने साधारण जीवन के बीच कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल की और जनसेवा की दिशा में अग्रसर हुए। पंचूर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। फिर बिथ्याणी के जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा पाई।
इसके बाद चमकोटखाल के जनता इंटर कॉलेज में अध्ययन किया। वे नरेंद्र नगर के खाड़ी हाईस्कूल में भी पढ़े। फिर ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की। कोटद्वार महाविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।