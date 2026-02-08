Hindustan Hindi News
फूल पाकर CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को दिया रिटर्न गिफ्ट, कहा- हम भी तेरे दादा, देखें VIDEO

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृत गांव में दो दिन बिताए। इस दौरान वह बच्चों के साथ काफी हंसी-मजाक करते दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मासूम बच्चे से फूल पाकर योगी ने भी उसे रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दिया।

Feb 08, 2026 08:09 am IST
Yogi Adityanath in Own Village: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर के दो दिनी दौरे पर रहे। शनिवार को उन्होंने भ्रमण के दौरान गांव के बच्चों को गोद में लेकर चॉकलेट खिलाई और कहा कि हम भी तेरे दादा लगते हैं। उनका यह सहर्ष संवाद हर किसी को भा गया।

बच्चों ने भी योगी से खुलेमन से बात की। इस दौरान लोग योगी के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। उनका दौरा इस बात का प्रमाण था कि राजनीति में साधारण पृष्ठभूमि और जनता से नजदीकी रिश्ते कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं।

पंचूर में योगी ने सुबह स्थानीय लोगों से मुलाकात की और अपनों के बीच कृषि, पशुपालन और बागवानी पर चर्चा भी की। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। योगी ने ग्रामीणों को खेती और अपने गांव में रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत व्यंजन कंडाली का साग भी चखा, जिससे स्थानीय संस्कृति के प्रति उनकी सहज जुड़ाव की झलक मिली।

कठिन हालात के बीच हासिल की उच्च शिक्षा

अपने पैतृक गांव पंचूर से उठकर योगी ने साधारण जीवन के बीच कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल की और जनसेवा की दिशा में अग्रसर हुए। पंचूर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। फिर बिथ्याणी के जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा पाई।

इसके बाद चमकोटखाल के जनता इंटर कॉलेज में अध्ययन किया। वे नरेंद्र नगर के खाड़ी हाईस्कूल में भी पढ़े। फिर ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की। कोटद्वार महाविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की।

