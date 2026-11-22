मां को आखिरी विदाई देते वक्त फफक पड़े CM योगी, संन्यास लेने के बाद भी निभाते रहे पुत्र धर्म
शुक्रवार शाम जब योगी पंचूर पहुंचे थे तो माहौल बेहद भावुक हो गया था। मां के सामने वे कुछ देर तक मौन ही खड़े रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नमामि गंगे घाट पहुंच सावित्री देवी के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और उनके परिजनों से संवेदनाएं जताईं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संन्यास लेने के बाद भी मां सावित्री देवी से दूर नहीं हुए। इसी साल मई में पंचूर के दौरे पर योगी अपनी मां से चार बार मिले थे। उनका यही प्रेम शनिवार को मां की अंतिम विदाई के दौरान आंखों में आंसू बनकर छलक उठा। हरिद्वार में मां को अंतिम विदाई देते समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। वे अपने आंसू नहीं रोक सके। उनके चेहरे पर मां को खोने का दर्द साफ झलका। चंडीघाट के श्मशान घाट पर सावित्री देवी पंचतत्व में विलीन हो गईं।
शुक्रवार शाम जब योगी पंचूर पहुंचे थे तो माहौल बेहद भावुक हो गया था। मां के सामने वे कुछ देर तक मौन ही खड़े रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नमामि गंगे घाट पहुंच सावित्री देवी के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और उनके परिजनों से संवेदनाएं जताईं। सावित्री देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए संत समाज भी पहुंचा। योगगुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, श्रीमहंत रविंद्र पुरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरि, आचार्य प्रमोद कृष्णम, श्रीमहंत रूपेंद्र प्रकाश, बाबा हठयोगी, स्वामी दर्शन भारती आदि शामिल रहे। उधर, अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री योगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस दुखद घड़ी में सांत्वनाएं दीं।
गंगा आरती से योगी की माता को दी श्रद्धांजलि
गंगा आरती ट्रस्ट परिवार ने विशेष गंगा आरती का आयोजन किया। जिसमें महिलाओं की ओर से गंगा आरती कर सीएम योगी की मां सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी गई। जानकी झूला पर ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञानी ने कहा कि सीएम योगी की माता के निधन का समाचार हृदयविदारक है। इस मौके पर डॉ. ज्योति शर्मा, आचार्य सोनिया राज, प्रियंका नेगी, पूनम रावत, अंजना उनियाल, गायत्री आदि उपस्थित रहे।
जूना अखाड़े का प्रस्तावित नगर प्रवेश स्थगित हुआ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर पंचदशनाम जूना अखाड़े ने शोक जताते हुए देशभर में अपने प्रमुख मठ-मंदिर और आश्रम में तीन दिन तक सभी अनुष्ठान स्थगित कर दिए हैं। यही नहीं, कुंभ 2027 के शुभारंभ के लिए 21 नवंबर को प्रस्तावित अखाड़े के रमता पंचों की जमात का नगर प्रवेश भी स्थगित किया गया है। अब रमता पंच 24 नवंबर को होगा।
सांसद बलूनी पंचूर पहुंचे
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने योगी के पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा केदारनाथ से दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने भी पंचूर गांव में सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों ने व्यक्त कीं शोक संवेदनाएं
श्रद्धांजलि देने वालों में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद रवि किशन और सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल रहे। उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा ने पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे।
शंकराचार्य के जीवन में पुत्रधर्म निभाने का प्रसंग
संन्यास लेने के बाद माता-पिता के प्रति पुत्रधर्म निभाने का प्रसंग आदि शंकराचार्य के जीवन में भी मिलता है। शृंगेरी शारदा पीठ की परंपरागत जीवनी के अनुसार, मां आर्याम्बा के निधन की सूचना मिलने पर आदिशंकराचार्य केरल के कालड़ी पहुंचे थे। संन्यासी होने के कारण उन्हें मां के अंतिम संस्कार में सहयोग को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं मां का अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण करने के बाद अपनी मां को मुखाग्नि देकर पुत्रधर्म निभाया था। यह प्रसंग बताता है कि संन्यास की मर्यादा के बावजूद मां के प्रति प्रेम और कर्तव्य का भाव कितना गहरा होता है।
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अदिति शर्मा
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