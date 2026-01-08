अंकिता के माता-पिता से मिले CM धामी, VIP का दावा करने वाली उर्मिला सनावर से घंटों पूछताछ

संक्षेप: Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में 'वीआईपी' का खुलासा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की है। इस बीच सनावर का एक और ऑडियो सामने आया है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का दावा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की और उनके मोबाइल से कई ऑडियो रिकॉर्डिंग जब्त कर लिया। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच पर फैसला लिया जाएगा।

घंटों तक पूछताछ प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड पुलिस ने बुधवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर से कई घंटों तक पूछताछ की। सनावर मंगलवार रात देहरादून पहुंची थीं और अगले दिन पुलिस के सामने पेश हुईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस लंबी पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल फोन से कई ऑडियो रिकॉर्डिंग जब्त की गई हैं। अब इन रिकॉर्डिंग्स को सच्चाई जानने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।

एसआईटी के सामने पेश होंगी सूत्रों के अनुसार, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर गुरुवार को हरिद्वार में एसआईटी के सामने पेश होंगी। सनावर और राठौड़ के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार में कई केस दर्ज किए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भी देहरादून में सनावर और राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची है।

वीआईपी को बताया था भाजपा नेता हाल ही में सनावर ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और सुरेश राठौड़ के साथ बातचीत के ऑडियो जारी किए थे। इन वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी भाजपा का एक नेता है। उर्मिला सनावर ने एक दूसरे वीडियो में उस वीआईपी की पहचान उजागर कर दी थी।

सनावर का बताया जा रहा एक और ऑडियो इस बीच मामले में नया मोड़ आ गया है। एक नए घटनाक्रम के तहत सनावर का एक और कथित ऑडियो सामने आया है। इसमें राठौड़ के साथ बातचीत में वह यह कहते सुनाई दे रही हैं कि उन पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दवाब था। इसे सनावर का बताया जा रहा है लेकिन लाइव हिन्दुस्तान इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहा है। इस कथित ऑडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में उसकी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है और जल्द इसमें शामिल लोग बेनकाब होंगे।

जल्द खुलाासा होगा भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रही महिला के एक ऑडियो में वार्तालाप के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी सहित अन्य नेताओं पर लांछन लगाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया। जल्द इस मामले में शामिल लोगों का भी खुलाासा हो जाएगा। मामले में सवाल उठाने वाली कांग्रेस ही अब सवालों के कटघरे में है।

अंकिता के माता-पिता से मिले धामी वहीं सीबीआई से जांच कराए जाने की बढ़ती मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात में सीएम धामी ने अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी की बातों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

कार्रवाई का भरोसा दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि अंकिता के माता-पिता से बातचीत करने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार हत्याकांड की जांच के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

तीनों दोषियों को हो चुकी है उम्रकैद साल 2022 में पौड़ी के वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड में 'वीआईपी' को लेकर हाल में हुए कथित खुलासे के बाद पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश में कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।