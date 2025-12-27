बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर जाकर समस्याओं का समाधान करें, CM धामी ने दिए निर्देश

संक्षेप: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जो दिव्यांग और बुजुर्ग शिविरों तक नहीं पहुंच सकते, अधिकारी उनके घर जाकर समस्याएं सुलझाएं और जनसेवा में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन-जन की सरकार-जन जन के द्वार शिविरों में न पहुंच पाने वाले दिव्यांग, वृद्ध या कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के घर जाकर उनकी समस्याएं हल करें। शुकवार को अपने कार्यलय से अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा कि आम लोगों की शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण केवल कागजी नहीं होना चाहिए। बल्कि वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, टालमटोल या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक जिले में फीडबैक आधारित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और गरिमा के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दो टूक हिदायत दी कि जनसेवा में कोताही करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि अब तक प्रदेश में 126 शिविरों का आयोजन हो चुका है। इनमें 64, 960 लोगों ने भाग लिया और 10,962 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 7,952 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही 12 हजार 399 मामलों में विभिन्न प्रमाण पत्र एवं सरकारी लाभ प्रदान किए गए। विभिन्न योजनाओं से 39 हजार 923 लोगों को लाभान्वित किया गया।