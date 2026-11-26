2027 के रण में उतरी भाजपा, आज CM पुष्कर धामी पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड
भाजपा उत्तराखंड चुनाव 2027 के रण के लिए तैयार हो गई। आज सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी राम माधव भाजपा का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे।
चुनावी तैयारी के तहत गुरुवार को भाजपा अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। प्रदेश प्रभारी राम माधव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे जारी करेंगे। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान का आगाज कर चुकी है। इसी के तहत पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के साथ रिपोर्ट कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री भाजपा का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे।
रिपोर्ट कार्ड लॉचिंग के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश महामंत्री संगठन फणिन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल आदि मौजूद रहेंगे।
बिना दबाव नियम से करें काम: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सभी कार्मिक अपने सेवाकाल में किसी भी प्रकार के दबाव, सिफारिश अथवा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना नियमों, कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। बिना किसी सिफारिश के आने वाले व्यक्ति के जायज कार्य का भी पूरी तत्परता से निस्तारण करना निष्पक्ष प्रशासन की पहचान है।
मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त 36 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। सरकार का मूल मंत्र ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण’ है। सभी अधिकारी इस मंत्र को कार्यशैली में शामिल करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सीएम ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों से आने वाले लोगों, विशेषकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि यह केवल सरकारी सेवा नहीं, बल्कि जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है।
अफसर बेटियां प्रेरणास्रोत
सीएम ने नायब तहसीलदार पर चयन के प्रतिशत पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त 36 अधिकारियों में बेटियों की संख्या 13 है। बेटियों की सफलता सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रही प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।
‘बेटा हिमालय का’ गीत का विमोचन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के विकास कार्यों एवं राज्य की निरंतर प्रगति को समर्पित गीत ‘बेटा हिमालय का’ का विमोचन किया। गीत में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों को बताया गया है।
अधिकारी जनसमस्याओं के प्रति रहें संवेदनशील
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यसेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम नेे अफसरों को संवेदनशील रहते हुए तत्परता से काम करने के निर्देश दिए। कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ ही दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ‘धन्य धन्य धामी जी’ गीत और पोस्टर का भी विमोचन किया। गीत को निर्मल अनुरागी और अंजलि अनुरागी ने स्वर दिए हैं।
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