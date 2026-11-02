पुष्कर सिंह धामी देश में मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में नंबर दो पर, टॉप 3 में कौन-कौन
सर्वे में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता, कार्यशैली, जनस्वीकार्यता और शासन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी 881 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे।
देश भर के मुख्यमंत्रियों के बारे में किए गए एक निजी संस्था के सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री को 1000 में से सर्वाधिक 897 अंक मिले हैं। इस सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 881 अंकों के साथ दूसरे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 874 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
सर्वे में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता, कार्यशैली, जनस्वीकार्यता और शासन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। यह दावा फेम इंडिया पत्रिका और एशिया पोस्ट की ओर से किए गए संयुक्त 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे 2026' में किया गया है। सर्वे में कुल 15 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें शीर्ष 10 को 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर' और 11वें से 15वें स्थान तक के मुख्यमंत्रियों को विशेष 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' श्रेणी में स्थान दिया गया है।
दस प्रमुख मानकों पर मूल्यांकन
पत्रिका का कहना है कि सर्वे में मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए 10 प्रमुख मानक निर्धारित किए गए थे। इनमें सुशासन, कानून-व्यवस्था, व्यक्तित्व, छवि, कार्यक्षमता, प्रभाव, विभागों की समझ, लोकप्रियता, दूरदर्शिता तथा कार्यशैली और परिणाम शामिल हैं। दावा किया गया है कि वहीं, व्यक्तित्व एवं छवि में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और जनता के बीच विश्वसनीयता का आकलन किया गया। इसके अलावा प्रशासनिक दक्षता, नीतियों का प्रभाव आदि को भी मूल्यांकन का आधार बनाया गया।
तीन स्तरीय प्रक्रिया से तैयार हुई रैंकिंग
यह सर्वे करीब तीन से चार महीने तक किया गया। पहले चरण में सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया के विभिन्न मंचों पर मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रतिक्रियाओं, चर्चाओं, समाचारों और जनधारणाओं का अध्ययन करने का दावा किया गया है। दूसरे चरण में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों, बुद्धिजीवियों और विशिष्ट व्यक्तियों की राय एवं आकलन को शामिल किए जाने का दावा किया गया है। तीसरे चरण में आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके विचार, अनुभव और दृष्टिकोण जानने का दावा किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्रियों का 10 निर्धारित मानकों पर मूल्यांकन करने का पत्रिका ने दावा किया है। सभी मानकों पर प्राप्त अंकों को जोड़कर 1000 अंकों के पैमाने पर अंतिम रैंकिंग तैयार की गई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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