सिंगर रिंकू राणा की सड़क हादसे में मौत, ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर; CM धामी ने जताया दुख
टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। आस-पास मौजूद लोगों ने रिंकू को उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्कूटी और ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
थारू जनजाति की प्रसिद्ध लोकगायिका रिंकू राणा की गुरुवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे होली खेलने अपने मायके बिडौरी आई थीं। ग्राम बिचपुरी में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी भतीजी भी घायल हुई है।
वे भतीजी के साथ बरुगाबाग से स्कूटी से बिडौरी आ रही थीं। टक्कर लगने के बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे में 10 वर्षीय भतीजी को भी चोटें आई हैं और उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंकू राणा के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि 'लोकसंस्कृति और लोकसंगीत के संरक्षण में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। लोकगायिका रिंकू राणा ने अपने गीतों के माध्यम से थारू समाज की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को व्यापक पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।'
ट्रैक्टर चालक मौके से फरार
टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। आस-पास मौजूद लोगों ने रिंकू को उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्कूटी और ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
परिवार में मातम पसरा
रिंकू राणा बंटी राणा म्यूजिकल ग्रुप की लोकगायिकां थीं। थारू संस्कृति के पारंपरिक गीतों के साथ-साथ हिंदी, कुमाउनी गीत और भजन भी गाती थीं। उन्हें बचपन से ही अपने भाई के साथ भजन गायन शुरू कर दिया था। वे तीन भाइयों की इकलौती बहन थीं। रिंकू की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक्सीडेंट में मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में भी परिवार और लोक गायकों का आना-जाना लगा रहा। रिंकू की मौत पर जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी शोक जताया है। आपको बता दें कि रिंकू का एक बेटी भी है जो कि चौथी क्लास में पढ़ता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।