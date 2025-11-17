नंदा राजजात रूट सेना को सौंपने की थी तैयारी, राजनाथ सिंह से मिलने पहुंच गए उत्तराखंड CM

संक्षेप: नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी सेना से लोनिवि के पास ही रहने देने का अनुरोध किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उत्तराखंड से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आग्रह किया। सीएम ने एयरफोर्स की ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह ब्रांच लंबे समय से राजधानी में सुचारु रूप से कार्य कर रही है और प्रदेश की भौगोलिक-सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए इसका देहरादून में रहना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हैं तथा राज्य में बड़ी संख्या में सेना और सुरक्षा बलों के कार्यालय मौजूद हैं, ऐसे में दून को सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री से चमोली जिले में स्थित ग्वालदम–नंदकेसरी–थराली–देवाल–मुन्दोली–वाण मार्ग की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास ही बनाए रखने की भी मांग उठाई। यह मार्ग विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य रूट है, जिसकी अगली यात्रा वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन है, इसलिए मार्ग का रखरखाव स्थानीय स्तर पर ही रहना अधिक उपयुक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि फिलहाल इस मार्ग को सेना को सौंपने की प्रक्रिया पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं और आयोजन की सुचारु व्यवस्था तभी संभव है जब सड़क की देखरेख उस विभाग के पास रहे जो क्षेत्र और परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है। लोनिवि वर्षों से इस मार्ग का रखरखाव करता रहा है, इसलिए उसकी भूमिका बनाए रखना यात्रा प्रबंधन के लिए अनिवार्य है।