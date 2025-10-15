उत्तराखंड में विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे 196 करोड़, सीएम धामी ने जारी की धनराशि

संक्षेप: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पिटकुल (उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को दो बड़ी योजनाओं के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के रूड़की में निर्माणाधीन ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य हेतु 4.47 करोड़ दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिटकुल की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राज्य सरकार की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ए०डी०बी० वित्त पोषित बाह्य सहायतित योजना में संचालित परियोजनाओं हेतु प्रावधानित बजट के सापेक्ष 105.09 करोड की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से उरेडा की सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना (300 कि०वा०) के सिविल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एवं विद्युत पारेषण लाईन के कार्यों हेतु 119.97 लाख के योजना की भी स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 से गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु 52.84 करोड़ स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया।