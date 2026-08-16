कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की रैली के बाद मैदान के 'शुद्धीकरण' की CM धामी ने बताई वजह, बोले- घटना को दलित एंगल देने की कोशिश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जाति, क्षेत्र और वर्ग के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड की जनता ऐसी विभाजनकारी सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देवभूमि में तुष्टिकरण नहीं, सबका सम्मान और सबका विकास हमारी पहचान है।
उत्तराखंड में हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद सभास्थल पर कथित रूप से शुद्धिकरण यज्ञ विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा है कि कांग्रेस इस घटना को 'दलित एंगल' देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में बांटने की राजनीतिक कोई स्थान नहीं है।
सीएम ने कहा 'देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी वर्ग, क्षेत्र और जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। इस तरह एकदम से नैरिटिव बनाने के लिए ये सब करना कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता, हताशा और निराशा भी है। जिस पार्टी के लोगों ने कभी डॉ. भीमराव अंबेडकर को 'भारत रत्न' नहीं देने दिया और कभी उन्हें संसद में नहीं पहुंचने दिया। बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी के साथ किस तरह का व्यवहार किया और वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भीमराव अंबेडर के पंचतीर्थ को सम्मानित किया। और उनकी सोच को अपनी सरकार के कार्य में शामिल किया और धरातल पर उतारा।'
सीएम ने कहा - दलित एंगल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण
उन्होंने आगे कहा 'इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है सभी को गले लगाया है। खरगे जी और कांग्रेस का यह कहना मैं समझता हूं कि हताशा, निराशा और एक दलित एंगल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि वहां पर धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और उसके बाद लोगों में स्वत: रिएक्शन हुआ स्वयंसेवी धार्मिक संगठन आगे आए। उन संगठनों के लोगों ने वहां जाकर शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इसलिए किया क्योंकि वहां पर रामलीला का पवित्र मंचन होता था। भगवान राम का स्थान है और हर साल रामलीला होती है और धार्मिक आयोजन होते है। तो ऐसे स्थान पर खाली बोतलें पेशाबभर कर डाल देना, गंदगी करना और धार्मिक उन्माद फैलाना उन्होंने उसके लिए शुद्धिकरण किया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें इसे अपने ऊपर इसलिए ले जाना था क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। अरे भाई वोट चाहिए तो कुछ काम करिए। आपको बार-बार जनता नकार रही है तो आप इस प्रकार के नैरेटिव बनाना चाहते हैं।'
सीएम ने कहा ‘हमारा विरोध राहुल गांधी से नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी से है। हमारा विरोध इसपर है कि वे वंदे मातरम का विरोध करते हैं और राष्ट्रभक्ति नहीं करते हैं। हमारे सैनिकों को सम्मान नहीं करते हैं और सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं।’
क्या है पूरा मामला?
मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के संगठन ने रामलीला मैदान पहुंच हवन करने के साथ गंगाजल भी छिड़का था। संगठन के अध्यक्ष गिरीश पांडे ने स्पष्ट किया कि 'शुद्धीकरण' इसलिए किया गया क्योंकि रामलीला मैदान धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित है, लेकिन वहां राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान नारे लगाए गए और रैली खत्म होने के बाद मैदान में गंदगी और पेशाब से भरी बोतलें पड़ी मिलीं। उन्होंने कहा कि 'शुद्धीकरण' का उद्देश्य किसी जाति या समुदाय को निशाना बनाना नहीं था।
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