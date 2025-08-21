CM Pushkar Singh Dhami Brews Tea at Local Shop During Morning Walk सुबह-सुबह दुकान पर गए और खुद ही चाय बनाने लगे CM पुष्कर धामी, ये VIDEO तो देखिए, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़CM Pushkar Singh Dhami Brews Tea at Local Shop During Morning Walk

सुबह-सुबह दुकान पर गए और खुद ही चाय बनाने लगे CM पुष्कर धामी, ये VIDEO तो देखिए

Uttarakhand CM Pushkar Dhami: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंण में सुबह की सैर के दौरान स्थानीय दुकान पर खुद चाय बनाई और पी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, चमोलीThu, 21 Aug 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on
सुबह-सुबह दुकान पर गए और खुद ही चाय बनाने लगे CM पुष्कर धामी, ये VIDEO तो देखिए

उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इन दिनों चमोली के गैरसैंण में हैं। इस बीच गुरुवार को सुबह-सुबह सीएम धामी एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। सीएम खुद ही दुकान पर चाय बनाने लगे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम धामी अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते दिख रहे हैं।

मॉर्निग वॉक पर निकले थे सीएम

जानकारी के अनुसार, सीएम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान स्थानीय दुकानदार चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने खुद ही चाय बनाने का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने चाय की पत्ती से लेकर दूध और चीनी तक का मिश्रण तैयार किया और फिर अपने हाथों से बनी चाय का स्वाद भी लिया।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं, जहां लोग सीएम की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे धामी ने दुकान के काउंटर पर खड़े होकर चाय बनाई और फिर उसका आनंद लिया।

सीएम धामी अक्सर आम जनता के बीच पहुंचते हैं। हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा के दौरान भी सीएम ने खुद मोर्चा संभाला और पूरे ऑपरेशन को लीड किया। इस दौरान एक महिला ने कपड़े का टुकड़ा राखी के रूप में सीएम के हाथ पर बांधा था। सोशल मीडिया पर वह वीडियो काफी वायरल हुआ था।

Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।