सुबह-सुबह दुकान पर गए और खुद ही चाय बनाने लगे CM पुष्कर धामी, ये VIDEO तो देखिए

Uttarakhand CM Pushkar Dhami: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंण में सुबह की सैर के दौरान स्थानीय दुकान पर खुद चाय बनाई और पी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इन दिनों चमोली के गैरसैंण में हैं। इस बीच गुरुवार को सुबह-सुबह सीएम धामी एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। सीएम खुद ही दुकान पर चाय बनाने लगे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम धामी अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते दिख रहे हैं।

मॉर्निग वॉक पर निकले थे सीएम जानकारी के अनुसार, सीएम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान स्थानीय दुकानदार चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने खुद ही चाय बनाने का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने चाय की पत्ती से लेकर दूध और चीनी तक का मिश्रण तैयार किया और फिर अपने हाथों से बनी चाय का स्वाद भी लिया।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं, जहां लोग सीएम की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे धामी ने दुकान के काउंटर पर खड़े होकर चाय बनाई और फिर उसका आनंद लिया।