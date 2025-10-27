मदरसों पर ताले लगाए तो तिलमिला गए हैं कट्टरपंथी, क्यों भड़के उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी

संक्षेप: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब से मदरसा बोर्ड खत्म किया है, तब से कट्टरपंथी तिलमिला गए हैं। वे सरकार पर कीचड़ उछाल रहे हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने कानून बनाकर मदरसा बोर्ड खत्म किया तो मजहबी शिक्षा देने वाले कट्टरपंथी तिलमिला गए। ऐसे लोग अब सरकार पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। धामी ने रविवार को रिखणीखाल के जीआईसी में शहीद स्मरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।

सीएम ने कार्यक्रम में 102 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार विकासवाद के ध्येय के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।

सीएम ने कहा कि मदरसा बोर्ड खत्म होने से परेशान लोग सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। जनहित के कार्यों पर भी कीचड़ उछालने की साजिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहचान छिपाकर सनातन संस्कृति को बदनाम करने में जुटे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमि के तहत प्रदेश में अब तक छह हजार लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है।