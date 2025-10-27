मदरसों पर ताले लगाए तो तिलमिला गए हैं कट्टरपंथी, क्यों भड़के उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी

Hindustan Hindi News
Mon, 27 Oct 2025 10:34 AMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने कानून बनाकर मदरसा बोर्ड खत्म किया तो मजहबी शिक्षा देने वाले कट्टरपंथी तिलमिला गए। ऐसे लोग अब सरकार पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। धामी ने रविवार को रिखणीखाल के जीआईसी में शहीद स्मरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।

सीएम ने कार्यक्रम में 102 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार विकासवाद के ध्येय के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।

सीएम ने कहा कि मदरसा बोर्ड खत्म होने से परेशान लोग सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। जनहित के कार्यों पर भी कीचड़ उछालने की साजिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहचान छिपाकर सनातन संस्कृति को बदनाम करने में जुटे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमि के तहत प्रदेश में अब तक छह हजार लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

कार्यक्रम में सीएम ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सपूतों ने भारत माता को सदा ही गर्वित किया है। राज्य में लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य, सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ा है। राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण को निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में सुशासन के लिए सरकार ने लैंड जिहाद, धर्मांतरण, दंगा विरोधी कानून, यूसीसी, ऑपरेशन कालनेमि व नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सीएम ने वीर नारियों, शहीदों के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

