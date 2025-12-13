Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
विपक्ष को बाबरी पसंद, विकास नहीं... कांग्रेस पर बरसे CM पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के धारी में 112 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को बाबरी पसंद है पर कैंची धाम का विकास नहीं, साथ ही उन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी बिगाड़ने का आरोप भी कांग्रेस की नीतियों पर लगाया।

Dec 13, 2025 06:48 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रयासरत है। देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है।

केदार खंड की तरह मानस खंड के भी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोगों को देवभूमि में सनातन संस्कृति के सम्मान और मंदिरों के सौंदर्यीकरण कार्यों से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से परेशानी होती है। अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी स्थित हिमगिरी स्टेडियम लेटीबुंगा में जनसभा को मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित किया।

यहां उन्होंने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देवों की इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी कीमत पर मुगलपरस्त मानसिकता को हम पनपने नहीं देंगे। जब तक जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, इस आध्यात्मिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

112 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नैनीताल जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत शशबनी स्थित लेटीबुंगा मैदान में पहुंचने के बाद 112 करोड़ 34 लाख रुपये लागत की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नैनीताल जिले को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य किया जा रहा है। भवाली के निकट गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज कैंपस में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कसियालेख, हल्दूचौड़, बर्धो, नौकुचियाताल में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है।

विपक्ष की नीतियों से बिगड़ी देवभूमि की डेमोग्राफी

धामीधारी में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर निशाना। उन्होंने कहा कि देवभूमि की डेमोग्राफी विपक्ष की नीतियों से बिगड़ी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकारों ने लैंड जिहाद पर समय रहते कार्रवाई की होती तो प्रदेश डेमोग्राफी पर वर्तमान में सवाल नहीं उठते। शुक्रवार को धारी के हिमगिरी स्टेडियम लेटीबुंगा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उनके काम से प्रदेश की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही कांग्रेस ने वोटबैंक के चलते उनको शह दी हो।

वन्यजीव के नुकसान के मुआवजे को 15 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही विकास योजनाओं एवं जनकल्याण से जुडी योजनाओं एवं कार्यक्रमो के संचालन के लिए 68.26 करोड की धनराशि का अनुमोदन दिया है। मानव वन्य जीव संघर्ष के लम्बित प्रकरणों के भुगतान और भविष्य के लिए 15 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से देने को हरी झंडी दे दी।

