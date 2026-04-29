हमारा विरोध कर लो, पर चारधाम में रील बनाकर...; CM पुष्कर धामी की खास अपील
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध कर लो, बीकेटीसी का विरोध भी चलेगा लेकिन चारधाम में रील बनाकर राजनीति ठीक नहीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कहा कि इस समय हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है लेकिन कुछ लोग रील बनाकर इसे राजनीति की भेंट चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होने ऐसे लोगों से कहा कि वे सरकार का विरोध कर सकते हैं, बीकेटीसी का भी विरोध हो सकता है लेकिन हमारी पवित्र चारधाम यात्रा का विरोध न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी सामूहिक आस्था की कठिन यात्रा है। यह यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी लाइफलाइन है। नकारात्मक बातों से चारधाम यात्रा का विरोध न करें बल्कि यात्रा को प्रोत्साहित करें।
केदारनाथ का पुराना वीडियो वायरल , प्रशासन सख्त
इस बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर तीन साल पुराना घोड़े-खच्चर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के भ्रामक वीडियो अपलोड करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम विशाल मिश्रा के निर्देश पर सेक्टर अधिकारी द्वारा वीडियो में दर्शाए गए घोड़े की खोजबीन की गई। विस्तृत तलाश के बावजूद पशु कहीं भी नहीं पाया गया।
श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाएं बेहतर सुविधाएं: हेमंत
श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मंगलवार को चारधाम यात्रा ट्रांजिट केंद्र ऋषिकेश में नव स्थापित कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं तथा कार्यालय कक्षों का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।
व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया
उन्होंने कार्यालय कक्ष, पूछताछ काउंटर, आईटी सेल, मीडिया सेंटर तथा सभागार का निरीक्षण करते हुए ट्रांजिट केंद्र परिसर में यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को देखा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारु एवं सुदृढ़ रखी जाएं। उन्होंने आईटी और सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की समस्याएं भी सुनीं और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
हरिद्वार से चारधाम को दिन में भी मिलेंगी बस
हरिद्वार जिले में पहली बार चारधाम यात्रा में दोपहर में भी बसों का संचालन शुरू किया गया है। इससे पहले हरिद्वार डिपो से सुबह सात बजे के बाद चारधाम यात्रा के लिए बसें नहीं चलती थीं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने बसों की संख्या भी बढ़ा दी है। विशेष रूप से सोनप्रयाग मार्ग पर 15 बसें लगाई गई हैं। पहली बार सोनप्रयाग के लिए बस सेवा सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध है। बद्रीनाथ के लिए सुबह 5 और 7 बजे, गंगोत्री के लिए सुबह 6 बजे बसों का संचालन किया जा रहा है।
चार हजार यात्रियों ने कराया पंजीकरण
ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ी। मंगलवार को करीब चार हजार यात्रियों ने पंजीकरण कराया। चारधाम ट्रांजिट केंद्र में 24 काउंटरों पर तड़के से यात्रियों की कतार लगी। यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के ओएसडी डॉ. प्रजापति नौटियाल ने बताया कि मंगलवार को 4000 यात्रियों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। पंजीकरण लगातार बढ़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।