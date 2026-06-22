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चादर डालने वालों पर ऐक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द, धामी ने राहुल गांधी प्रकरण को कहा राजनीतिक नाटक

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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सीएम पुष्कर धामी ने अल्मोड़ा में कहा कि चादर डालने वालों पर ऐक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उन्होंने राहुल गांधी प्रकरण को राजनीतिक नाटक करार दिया।

चादर डालने वालों पर ऐक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द, धामी ने राहुल गांधी प्रकरण को कहा राजनीतिक नाटक

अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने रंग-बिरंगी चादर डालने वालों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस बौखला जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दन्या में हुई जनसभा स्थानीय उपलब्धियों और मुद्दों पर केंद्रित रही। कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां के लोगों की भगवान पर अटूट आस्था है। सरकार लोगों की आस्था के केंद्रों को संवारने का काम कर रही है, लेकिन इसपर भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।

सीएम ने कहा कि धामी धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि धामों में हम सबकी आस्था है। सीएम ने कहा कि आज मंदिरों और धामों से प्रदेश के युवा और महिलाएं रोजगार से जुड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने यहां सुविधाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए हैं। आदि कैलास हो या जागेश्वर धाम। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर यहां के लोगों की आर्थिकी पर पड़ रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होता है।

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सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला

इसका कारण है कि सरकार ने रंग बिरंगी चादर डालने वालों पर कार्रवाई की। महिलाओं के उत्पीड़न को रोका, भू-कानून लाए और यूसीसी से सबको बराबर अधिकार दिए। 250 अवैध मदरसों को बंद कराया। यह कांग्रेस को रास नहीं आया। वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस को सरकार की ओर से उठाए गए इन्हीं कदमों से परेशानी हो रही है।

राहुल गांधी प्रकरण राजनीतिक नाटक

जनसभा में सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मौसम खराब होने का बहाना बनाकर पहाड़ से बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। जबकि सड़क मार्ग से भी अल्मोड़ा आ सकते थे। वहीं सीएम धामी अल्मोड़ा के पांडेखोला स्थित शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के आवास पर पहुंचे और परिजनों से मिले।

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चुनाव मैदान में भी नहीं उतर पा रही कांग्रेस: सीएम

सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, चुनाव के समय कांग्रेस मैदान में आ भी नहीं पा रही है। हम हर जगह जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्षी नेता तो पंतनगर से ही वापस लौट जा रहे हैं। हमारी सरकार और संगठन के सभी लोग एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

धार्मिक पर्यटन से आत्मनिर्भर बन रहे पहाड़

जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास का रोडमैप जनता के सामने रखा। उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर आगमन के बाद से पूरे क्षेत्र में विकास की नई बयार बह रही है और बाबा जागेश्वर की कृपा व सामूहिक शक्ति से उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। धामी ने जागेश्वर धाम के लिए चल रहे 147 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान की प्रगति साझा की। सीएम ने बताया कि मानसखंड माला मिशन के तहत जागेश्वर, आदि कैलाश, कैंची धाम और कौसानी जैसे पौराणिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं की आमद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। क्षेत्र को हेली सेवा से जोड़ने के साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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