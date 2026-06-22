चादर डालने वालों पर ऐक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द, धामी ने राहुल गांधी प्रकरण को कहा राजनीतिक नाटक
सीएम पुष्कर धामी ने अल्मोड़ा में कहा कि चादर डालने वालों पर ऐक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उन्होंने राहुल गांधी प्रकरण को राजनीतिक नाटक करार दिया।
अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने रंग-बिरंगी चादर डालने वालों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस बौखला जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दन्या में हुई जनसभा स्थानीय उपलब्धियों और मुद्दों पर केंद्रित रही। कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां के लोगों की भगवान पर अटूट आस्था है। सरकार लोगों की आस्था के केंद्रों को संवारने का काम कर रही है, लेकिन इसपर भी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।
सीएम ने कहा कि धामी धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि धामों में हम सबकी आस्था है। सीएम ने कहा कि आज मंदिरों और धामों से प्रदेश के युवा और महिलाएं रोजगार से जुड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने यहां सुविधाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए हैं। आदि कैलास हो या जागेश्वर धाम। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर यहां के लोगों की आर्थिकी पर पड़ रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होता है।
सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला
इसका कारण है कि सरकार ने रंग बिरंगी चादर डालने वालों पर कार्रवाई की। महिलाओं के उत्पीड़न को रोका, भू-कानून लाए और यूसीसी से सबको बराबर अधिकार दिए। 250 अवैध मदरसों को बंद कराया। यह कांग्रेस को रास नहीं आया। वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस को सरकार की ओर से उठाए गए इन्हीं कदमों से परेशानी हो रही है।
राहुल गांधी प्रकरण राजनीतिक नाटक
जनसभा में सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मौसम खराब होने का बहाना बनाकर पहाड़ से बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। जबकि सड़क मार्ग से भी अल्मोड़ा आ सकते थे। वहीं सीएम धामी अल्मोड़ा के पांडेखोला स्थित शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के आवास पर पहुंचे और परिजनों से मिले।
चुनाव मैदान में भी नहीं उतर पा रही कांग्रेस: सीएम
सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, चुनाव के समय कांग्रेस मैदान में आ भी नहीं पा रही है। हम हर जगह जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्षी नेता तो पंतनगर से ही वापस लौट जा रहे हैं। हमारी सरकार और संगठन के सभी लोग एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
धार्मिक पर्यटन से आत्मनिर्भर बन रहे पहाड़
जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास का रोडमैप जनता के सामने रखा। उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर आगमन के बाद से पूरे क्षेत्र में विकास की नई बयार बह रही है और बाबा जागेश्वर की कृपा व सामूहिक शक्ति से उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। धामी ने जागेश्वर धाम के लिए चल रहे 147 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान की प्रगति साझा की। सीएम ने बताया कि मानसखंड माला मिशन के तहत जागेश्वर, आदि कैलाश, कैंची धाम और कौसानी जैसे पौराणिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं की आमद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। क्षेत्र को हेली सेवा से जोड़ने के साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं।
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