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उत्तराखंड CM पुष्कर धामी ने खेत जोता, गोबर डालकर जैविक खेती का संदेश; वीडियो

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, खटीमा
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उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह टिलर चलाकर खेत जोता। गोबर डालकर खास संदेश दिया। इस दौरान उनकी मां भी साथ थीं। इसका वीडियो भी सामने आया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अपने गृह नगर खटीमा में हैं। सोमवार को अपने निजी आवास के नगला तराई स्थित खेत में उन्होंने स्वयं टिलर चलाकर खेत की जुताई की। गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी उनके साथ मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने खेत में श्रम करते हुए किसानों के परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गोबर की खाद जैसी प्राकृतिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया।

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किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस- धामी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान कृषि, ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई है तथा सरकार पारंपरिक खेती, बागवानी, प्राकृतिक कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवाओं से भी खेती और ग्रामीण विकास से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी समय की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में सफल रही सरकार: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा स्थित शहीद हरी किशन शिक्षण संस्थान में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, मुख्य सेवक आपके द्वार’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम का पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास एवं जनकल्याण संबंधी स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत संचालित दीदी कैफे का शुभारंभ भी किया। कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही है।

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सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। कहा कि आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और नकल विरोधी कानून को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इन कदमों से युवाओं के हितों की रक्षा हुई है और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने खटीमा को अपना परिवार बताते हुए कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

‘प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र-समाज को दिशा देने वाली शक्ति’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना, सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी है। उन्होंने कहा कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र और समाज को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके विचार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रबुद्धजनों को समाज का ‘ओपिनियन मेकर’ बताया। कहा कि उनके सुझाव राज्य के विकास की मजबूत आधारशिला बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, खेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न नई नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड का मजबूत रोडमैप तैयार किया गया है।

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‘एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करें कार्यकर्ता’

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बंडिया स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित मुख्य सेवक जन संवाद कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। वहां उनका फूल-मालाओं और तिलक के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के मंत्र के साथ प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची आवश्यक है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami

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