घरवालों से बात हुई,सब ठीक न; धराली आपदा के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे CM धामी
सीएम ने पूछा कि आपने खाना-वाना खा लिया न? भूख लगी रही न,घरवालों से बात हो गई? सब ठीक न? पुष्कर धामी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। उत्तरकाशी के अस्पताल में धराली आपदा से प्रभावित हर मरीज से सीएम ने उनके बेड के पास जाकर बात की।
उत्तरकाशी के धराली में जिंदगियों को बचाने और लापता लोगों को बचाने की जंग जारी है। सेना के साथ बाकी बचाव दल भी पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। पुष्कर धामी 24 घंटे से उत्तरकाशी में ही रुके हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य पर उनकी बराबर नजर है। इस बीच सीएम धामी उत्तरकाशी अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने वहां एडमिट मरीजों से हाल जाना और आश्वस्त भी किया कि उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
उत्तरकाशी के अस्पताल में धराली आपदा से प्रभावित हर मरीज से सीएम ने उनके बेड के पास जाकर बात की। सीएम ने पूछा कि आपने खाना-वाना खा लिया न? भूख लगी रही न,घरवालों से बात हो गई? सब ठीक न? पुष्कर धामी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। सीएम ने यह सुनिश्चित किया कि घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और हाल की आपदा के बाद सरकार राहत और पुनर्वास के प्रयासों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उत्तराखंड के धाराली में आए उस दिन के प्रलय के बाद वहां का जनजीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों का आशियाना,उनकी गाड़ी,उनकी हर वो चीज जिससे वहां के लोगों का जुड़ाव था,सब खत्म हो गया। अब तक 300 से ऊपर लोगों को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश जारी है। सेना,एनडीआरएफ,एसडीआरएफ के साथ स्निफर डॉग्स भी ऐक्शन में हैं।
