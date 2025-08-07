घरवालों से बात हुई,सब ठीक न; धराली आपदा के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे CM धामी

सीएम ने पूछा कि आपने खाना-वाना खा लिया न? भूख लगी रही न,घरवालों से बात हो गई? सब ठीक न? पुष्कर धामी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। उत्तरकाशी के अस्पताल में धराली आपदा से प्रभावित हर मरीज से सीएम ने उनके बेड के पास जाकर बात की।

उत्तरकाशी के धराली में जिंदगियों को बचाने और लापता लोगों को बचाने की जंग जारी है। सेना के साथ बाकी बचाव दल भी पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। पुष्कर धामी 24 घंटे से उत्तरकाशी में ही रुके हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य पर उनकी बराबर नजर है। इस बीच सीएम धामी उत्तरकाशी अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने वहां एडमिट मरीजों से हाल जाना और आश्वस्त भी किया कि उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सीएम ने यह सुनिश्चित किया कि घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और हाल की आपदा के बाद सरकार राहत और पुनर्वास के प्रयासों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।