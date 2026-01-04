धामी बोले- लैंड, लव और थूक जिहाद से देवभूमि को बिगाड़ने की कोशिश, घुसपैठ पर ये कहा

संक्षेप: सीएम ने कहा है कि ‘थूक और लव जिहाद जैसे कृत्यों से देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा। सरकार ने लैंड जिहाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य में अवैध घुसपैठियों से सावधान रहने के लिए कहा है। सीएम ने इसके साथ ही लैंड जिहाद पर भी प्रदेशवासियों को आगाह किया। धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा 'कुछ तत्व लैंड जिहाद के माध्यम से खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, वहीं थूक जिहाद और लव जिहाद जैसे कृत्यों से देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीएम ने आगे कहा ‘देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए यह अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। राज्य में भू-कानून को सख्त करने के साथ ही अब परिवार रजिस्टरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह सजग रहते हुए अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।’

उन्होंने कहा ‘हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार पूरी सख्ती और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने बच्चों को सुरक्षित, सशक्त और संस्कारित उत्तराखंड सौंपने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे अवैध घुसपैठियों से सावधान रहना होगा और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।’