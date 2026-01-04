धामी बोले- लैंड, लव और थूक जिहाद से देवभूमि को बिगाड़ने की कोशिश, घुसपैठ पर ये कहा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़CM Dhami said Attempts are being made to spoil Devbhoomi Uttarakhand through land love and spit jihad
Jan 04, 2026 02:14 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य में अवैध घुसपैठियों से सावधान रहने के लिए कहा है। सीएम ने इसके साथ ही लैंड जिहाद पर भी प्रदेशवासियों को आगाह किया। धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा 'कुछ तत्व लैंड जिहाद के माध्यम से खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, वहीं थूक जिहाद और लव जिहाद जैसे कृत्यों से देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।'

सीएम ने आगे कहा ‘देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए यह अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। राज्य में भू-कानून को सख्त करने के साथ ही अब परिवार रजिस्टरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह सजग रहते हुए अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।’

राज्य में बड़ी संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं जिन्होंने आधार और वोटर कार्ड सहित कई दस्तावेज अवैध रूप से बनवाया है। वहीं राज्य में लव जिहाद के मामले भी सामने आते रहते हैं।

उन्होंने कहा ‘हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार पूरी सख्ती और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने बच्चों को सुरक्षित, सशक्त और संस्कारित उत्तराखंड सौंपने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे अवैध घुसपैठियों से सावधान रहना होगा और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।’

आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर में उत्तरकाशी पुलिस चौकी के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने की घटना सामने आई थी जिसके बाद जनता में आक्रोश देखने को मिला था। वहीं धामी सरकार का मानना है कि राज्य में बड़ी संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं जिन्होंने आधार और वोटर कार्ड सहित कई दस्तावेज अवैध रूप से बनवाया है। वहीं राज्य में लव जिहाद के मामले भी सामने आते रहते हैं।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
