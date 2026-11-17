सीएम धामी ने रखा अपना रिपोर्ट कार्ड, बताया किन योजनाओं से बदल रही उत्तराखंड की तस्वीर
धामी ने बताया कि हमने धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में भी काफी बदलाव किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, हमने मदरसा बोर्ड की जगह एक 'माइनॉरिटी बोर्ड' (अल्पसंख्यक बोर्ड) बनाया है, जिसमें सिखों सहित अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य की भाजपा सरकार कनेक्टिविटी, रोजगार और आर्थिक अवसरों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स' (सतत विकास लक्ष्य सूचकांक) में पहले स्थान पर है। धामी ने ये सारी बातें मंगलवार को एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित 'राइजिंग भारत समिट' में कहीं।
कार्यक्रम में बोलने के दौरान राज्य में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हुए धामी ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का 85% काम पूरा हो चुका है। इससे होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, 'इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सशस्त्र बलों तथा पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी।' उन्होंने यह भी बताया कि एक नए आर्थिक कॉरिडोर के बनने से दिल्ली के साथ उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। साथ ही बताया कि प्रस्तावित लिपुलेख सड़क के बनने से लोग भारत से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे।
पांच साल में की 36 हजार सरकारी भर्तियां
अपने नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने 'एंटी-चीटिंग' (परीक्षा में नकल रोकने वाला) कानून भी बनाया है। साथ ही पिछले पांच साल में 36 हजार सरकारी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक की हैं। आर्थिक विकास के बारे में बात करते हुए धामी ने कहा कि 'एप्पल मिशन' और 'कीवी मिशन' से बागवानी की पैदावार में सुधार हुआ है। साथ ही, राज्य में ऐसे केमिकल-मुक्त इत्र (परफ्यूम) बनाए जा रहे हैं, जिनकी काफी मांग है।
जलसंकट से निपटने के लिए बताई तैयारी
धामी ने आगे बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने 'किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना' के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं 'जल सुरक्षा' को अहम प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने एक अन्य समझौते की जानकारी भी दी और कहा, 'पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा था। जिसके बाद हमने 'सोंग बांध' पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अगले 50 वर्षों तक देहरादून में पानी की कोई कमी नहीं होगी।'
बोले- धार्मिक पर्यटन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि
उधर राज्य के धार्मिक पर्यटन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस साल 65 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा की है, वहीं 3.5 लाख लोगों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। जबकि, 80,000 लोगों ने इस साल आदि कैलाश की यात्रा की है।' उन्होंने कहा, 'सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हर पांचवें सैनिक का संबंध उत्तराखंड से है।'
कैंची धाम में भी भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालु
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी का भी जिक्र किया और बताया कि वहां हर दिन 50 हजार लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है, जिसे कम करने के लिए एक बाईपास का काम लगभग पूरा हो चुका है।
मदरसा बोर्ड की जगह बनाया अल्पसंख्यक बोर्ड
धामी ने बताया कि हमने धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में भी काफी बदलाव किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, हमने मदरसा बोर्ड की जगह एक 'माइनॉरिटी बोर्ड' (अल्पसंख्यक बोर्ड) बनाया है, जिसमें सिखों सहित अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गय है। आगे उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के बनने के बाद बिना उचित पंजीकरण के चल रहे सभी मदरसों को बंद कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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