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हेलीकॉप्टर उनका, पायलट उनका तो सरकार कैसे दोषी; राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के आरोपों पर CM धामी

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अल्मोड़ा नहीं पहुंचने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। धामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर उनका, पायलट उनका तो सरकार को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया था।

हेलीकॉप्टर उनका, पायलट उनका तो सरकार कैसे दोषी; राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के आरोपों पर CM धामी

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर पंतनगर से अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अल्मोड़ा आने के लिए हेलीकॉप्टर उनका था और पायलट भी उनका ही था। तो फिर हेलीकॉप्टर के वहां नहीं पहुंच पाने के लिए सरकार पर दोष क्यों मढ़ा जा रहा है?

बीती चार जून को अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में कांग्रेस की चुनावी शंखनाद रैली थी। इसे संबोधित करने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेली पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाया। राहुल को जनसभा को वर्चुअल संबोधित करना पड़ा। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान में आरोप लगाया था कि राहुल के हेलीकॉप्टर के अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने के पीछे साजिश रची गई थी।

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आरोप पूरी तरह भ्रमित करने वाला

इस आरोप पर शनिवार को हवालबाग में धामी ने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं जा सकता था तो देहरादून के लिए उड़ान तो भर ही सकता था। उन्होंने तंज कसा कि राहुल को उत्तराखंड से ज्यादा अंडमान निकोबार की चिंता थी। जिसके वीडियो सोशल मीडिया में दिखाई भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का यह आरोप पूरी तरह भ्रमित करने वाला है।

मोहान फैक्ट्री केंद्र का मामला

मोहान स्थित आईएमपीसीएल दवा फैक्ट्री के निजीकरण के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोग उनसे इस संबंध में मिलने आ रहे हैं। सीएम बोले, इस मामले की उन्हें जानकारी है, लेकिन यह पूरा मामला राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का है।

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चक्रधर, कुमार विश्वास को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को धनपुर धमोला में ललित फाउंडेशन के पंचम अधिवेशन ‘अभिव्यंजना 5.0’ का दीप जलाकर शुभारंभ किया। अधिवेशन में देश के जाने माने कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर, डॉ. कुमार विश्वास और डॉ. हरिओम पंवार को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।डॉ. कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री से कवि-साहित्यकारों के लिए उपयुक्त स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। कहा कि वे निर्माण कार्यों के लिए एक करोड़ की सहायता देंगे।

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जैविक-प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें किसान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों का आह्वान किया कि वे जैविक एवं प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों एवं नकली खाद के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे खेती बीमार हुई है। जिले के हवालबाग में शनिवार को आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह बात कही।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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