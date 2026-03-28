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PM मोदी से मिले CM धामी, डिफेंस हब समेत इन 3 बड़ी मांगों से बदल सकती है उत्तराखंड की तस्वीर

Mar 28, 2026 06:49 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
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शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग का अनुरोध किया।जानिए सीएम धामी ने पीएम से मिलकर किन तीन बड़ी मांगों का अनुरोध किया।

PM मोदी से मिले CM धामी, डिफेंस हब समेत इन 3 बड़ी मांगों से बदल सकती है उत्तराखंड की तस्वीर

उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना में राज्य को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तरकाशी को रेल नेटवर्क से जोड़ने और टिहरी में सी-प्लेन चलाने का भी अनुरोध किया है।

डिफेंस हब बनाने की पैरवी

प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कोटद्वार, हरिद्वार एवं देहरादून में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हब की स्थापना के लिए सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सामरिक स्थिति, प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और विकसित औद्योगिक ढांचा इसके लिए उपयुक्त है।

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रेल लाइनों से जुड़ी क्या पैरवी की

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन का निर्माण सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी सुगम होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल टनल निर्माण, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे तथा हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण की भी पैरवी की। उन्होंने टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा को भी शुरू कराने की मांग की।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे की पैरवी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से काशीपुर, रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र, पंतनगर एयरपोर्ट तथा रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक आवागमन सुगम होगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेस वे के बनने से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यातायात एवं लॉजिस्टिक्स में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

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आपको बता दें कि रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए देहरादून शुरू से ही एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है। लेकिन, यदि प्रदेश सरकार की मुहिम रंग लाई तो कोटद्वार, हरिद्वार भी बड़ा हब बन सकते हैं।

बद्री गाय की घी और मां सुरकंडा देवी की रेप्लिका की भेंट

बड़े प्रोजेक्ट की पैरवी करते करते धामी ने राज्य के स्थानीय उत्पादों की भी बखूबी ब्रांडिंग की। प्रधानमंत्री को बद्री गाय का घी तो उन्होंने भेंट किया ही, साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से मंगाई पांच प्रकार की राजमा और शुद्ध शहद भी भेंट किया। पहाड़ की राजमा की विशिष्ट पहचान है ही, तो हालिया कुछ वर्षों से उत्तराखंड शहद उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देवभूमि के देवत्व के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री को टिहरी जिले में स्थित शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी की रेप्लिका भी भेंट की।

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Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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