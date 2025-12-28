Hindustan Hindi News
उत्तराखंड की इस विधानसभा को 114 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

संक्षेप:

Dec 28, 2025 05:04 pm ISTUtkarsh Gaharwar कोटाबाग, एएनआई
उत्तराखंड के कोटाबाग में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव का रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। सीएम ने कहा है कि घोड़ा लाइब्रेरी की टीम पर्वतीय समाज की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम कर रही है जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में बच्चों को किताबें मुहैया हो रही हैं। उनके बीच ज्ञान का प्रकाश बंट रहा है।

सीएम ने कहा कि किताबें दिमाग की खुराक है। हर व्यक्ति को किताबों से प्रेम करना चाहिए। सीएम ने इस दौरान कालाढूंगी विधानसभा को 114 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से मौजूदा सरकारी सेवाओं में सुधार होगा और वे और मजबूत होंगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए NCERT की किताबों को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों के 500 स्कूलों में डिजिटल क्लास और 840 नए स्कूलों में 'हाइब्रिड-मोड स्मार्ट क्लास' शुरू की गई हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का 129वां एपिसोड भी सुना। उन्होंने 'घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछ्याण' महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए ‘घोड़ा लाइब्रेरी’ की जमकर तारीफ की।

यह एक अनोखी पहल है जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बच्चों तक किताबें पहुंचाती है। सीएम ने कहा कि यह सिर्फ किताबें पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों के सपनों को सच करने और उन्हें सही दिशा दिखाने का जरिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 'मन की बात' में इस पहल की प्रशंसा की थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

