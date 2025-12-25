Hindustan Hindi News
उत्तराखंड के सीएम धामी ने नैनीताल को दी 121 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगा इतना कुछ

उत्तराखंड के सीएम धामी ने नैनीताल को दी 121 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बदल जाएगा इतना कुछ

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार राज्य के पूरे विकास के लिए लगातार काम कर रही है ताकि आम लोगों को सीधा फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आज शुरू किए गए सभी प्रोजेक्ट तय समय में और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे हों।

Dec 25, 2025 10:37 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नैनीताल, उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल में 121 करोड़ 52 लाख 46 हजार रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपए की लागत से बनने वाले मेट्रोपोल सरफेस पार्किंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। साथ ही सूखा ताल झील को एक रिचार्ज जोन और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के काम की भी शुरुआत की, इस काम पर 29 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। आज जिन 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया उन पर 90 करोड़ 86 लाख 46 हजार रुपए का खर्चा आएगा, वहीं जिन दो योजनाओं का उद्घाटन किया गया, उन पर कुल 30 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत आएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूखा ताल झील परियोजना के अंतर्गत झील का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करते हुए वहां एक डक्ट के साथ दो झीलों का निर्माण, पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक एरेशन प्लांट की स्थापना, नौ दुकानों और एक शौचालय ब्लॉक का निर्माण, साइट तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से जुड़ी एक लिफ्ट और ट्रांजिट बिल्डिंग का विकास, और झील के चारों ओर एक पैदल मार्ग का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट स्कीम के तहत हल्द्वानी के कालाढूंगी रोड में मंज़ूर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर को मजबूत और मरम्मत का काम पूरा करने के लिए मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने जिले के अलग-अलग इलाकों में 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। जिसके अंतर्गत 9 करोड़ 63 लाख 9 हजार रुपए की लागत से नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के बेतालघाट ब्लॉक में दुनीखाल-रतिघाट पडली मोटर रोड पर 74.15 मीटर का प्री-स्ट्रेस्ड मोटर ब्रिज बनाया जाएगा। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

नैनीताल जिला मुख्यालय में नेशनल होटल, तल्लीताल में अथॉरिटी की कार पार्किंग से लगी नगर निगम की ज़मीन पर 34 करोड़ 3 लाख 13 हज़ार रुपए की लागत से एक ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग सुविधा बनाई जाएगी। इस सुविधा में 202 चार-पहिया वाहनों और 96 दो-पहिया वाहनों की पार्किंग की जगह होगी, जिससे निवासियों और पर्यटकों दोनों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राम नगर में पुरानी तहसील की खाली जमीन पर 38 करोड़ 57 लाख 64 हजार रुपए की लागत से एक मल्टीस्टोरी पार्किंग सुविधा बनाई जाएगी। इस सुविधा में 343 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह और 16 दुकानें होंगी, जिससे निवासियों और पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड के तहत, कम वोल्टेज की समस्याओं को दूर करने के लिए RG गांव शंकरपुर (62 RG) में पीने के पानी की सप्लाई से जुड़े सरकारी ट्यूबवेल पर 10 लाख 29 हज़ार रुपए की लागत से एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाएगा। इसी तरह, रामनगर ब्लॉक के RG गांव जोगीपुरा (17 RG) में कम वोल्टेज की समस्याओं को हल करने के लिए 10 लाख 29 हजार रुपए की लागत से एक और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाएगा।

इसके अलावा बेतालघाट ब्लॉक के अमेल गांव में 60 लाख 57 हजार रुपए की लागत से एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में 61 लाख 23 हजार रुपए की लागत से चार स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे छात्रों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।

उधर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 4 लाख 33 हज़ार रुपए की लागत से 14 स्कूलों और एक आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। वहीं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 8 लाख 85 हजार रुपए की लागत से पांच स्कूलों, एक सड़क, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सब-सेंटर की मरम्मत और निर्माण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 78 लाख 22 हजार रुपए की लागत से चार स्कूलों में मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाएंगे। गोला नदी पर दानिजाला में 28 लाख 82 हजार रुपए की लागत से एक रिवर क्रॉसिंग केबल बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नैनीताल जिले के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, टूरिज्म सुविधाओं को बेहतर बनाने, पब्लिक यूटिलिटी के कामों को बढ़ावा देने और रोज़गार के नए मौके पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और यह पक्का करने के लिए लगातार काम कर रही है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार राज्य के पूरे विकास के लिए लगातार काम कर रही है ताकि आम लोगों को सीधा फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यह पक्का करने के लिए खास ध्यान दिया जाए कि आज शुरू किए गए सभी प्रोजेक्ट तय समय में और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे हों।

