सीएम धामी की अनूठी पहल: देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में बनवा रहे '3-B गार्डन'
परिसर के भीतर चल रहे पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री आवास परिसर और आसपास के क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करें।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास परिसर और सर्किट हाउस के भीतर एक विशेष '3-B गार्डन' का निर्माण करवा रहे हैं, जिसके काम की शुरुआत उन्होंने गुरुवार को 'कृष्ण वट' का पौधा लगाकर की। यहां पर '3-B गार्डन' का मतलब मधुमक्खी, तितली और पक्षियों (बी, बटरफ्लाई और बर्ड्स) से है।
क्या है '3-B गार्डन' और क्यों है यह खास?
इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने बताया कि इस गार्डन की खासियत होगी की यह पूरी तरह से मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण और उनके विकास पर विशेष ध्यान देते हुए विकसित किया जा रहा है। सरकार की इच्छा के अनुरूप यहां विभिन्न प्रकार के ऐसी पौधों की प्रजातियां बड़े पैमाने पर लगाई जा रही हैं जो पराग कण और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं।
गार्डन के आसपास रहेगा केमिकल-फ्री जोन
इसके अलावा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने में मदद के लिए इस गार्डन के अंदर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशकों या अन्य किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा।
जैव विविधता के संरक्षण व बचाव की देंगे जानकारी
इस अनूठे गार्डन के जरिए जहां एक तरफ मधुमक्खी पालन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए जैव विविधता के संरक्षण तथा संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के बचाव के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीएम ने गार्डन उचित पौधे लगाने का दिया था निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह का गार्डन विकसित करने का निर्देश अपने गार्डन प्रभारी दीपक पुरोहित को दिया था, जिसके बाद इसे बनाने की पूरी कवायद शुरू की गई थी। इसके बाद, उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का चयन और उन्हें लगाने का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद, बगीचे के लिए उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का चयन कर वृक्षारोपण का काम शुरू किया गया।
गार्डन में लगाए जा रहे मुख्य पौधे
बगीचे में विविधता को बनाए रखने के लिए इसमें पौधों का एक विविध मिश्रण लगाया जा रहा है, जिसमें जामुन, शहतूत, मोरिंगा (सहजन), कदंब, कपूर, गुड़हल, अमरूद, नीम, बांस, बॉटल ब्रश, टेकोमा, ज़िनिया, कॉसमॉस, पेंटास, मिल्कवीड, पैशन फ्लावर, हेमेलिया, इक्सोरा, लैंटाना, तुलसी, लैवेंडर, सूरजमुखी, रोजमेरी और पुदीना जैसी प्रजातियां लगाई जा रही हैं।
उच्च हिमालयी-पर्वतीय क्षेत्रों की मूल प्रजातियों के पौधे भी लगा रहे
इसके साथ ही परिसर के भीतर मौजूद पुराने और जीर्ण-शीर्ण पेड़ों के पास भी नए पौधे लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले साल से ही उच्च हिमालयी और पर्वतीय क्षेत्रों की मूल प्रजातियां जैसे कि बांज (ओक), बुरांश (रोडोडेंड्रोन), तेजपत्ता और पाया, भी यहां लगाई गई हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये पौधे अब स्वस्थ रूप से बढ़ रहे हैं और परिसर की प्राकृतिक सुंदरता तथा विशिष्टता को और अधिक निखार रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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