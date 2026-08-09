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धामी सरकार ने 48 महिलाओं को दिया तीलू रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अवॉर्ड, सम्मान राशि में की भारी बढ़ोतरी

By Sourabh Jain
एएनआई, देहरादून, उत्तराखंड
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड न केवल बहादुर पुरुषों की, बल्कि साहसी महिलाओं की भी भूमि रही है। उन्होंने कहा कि जब भी महिला योद्धाओं के साहस और वीरता की चर्चा होगी, तीलू रौतेली का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाएगा।

Uttarakhand CM Dhami felicitates 13 women with Teelu Rauteli awards
धामी सरकार ने 48 महिलाओं को दिया तीलू रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अवॉर्ड, सम्मान राशि में भी की बढ़ोतरी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार को हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 महिलाओं को 'तीलू रौतेली पुरस्कार' और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 'आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार' से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वीरांगना तीलू रौतेली तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। साथ ही समाज की प्रगति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर उनकी तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के शुरुआती विकास, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र पालन-पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाइयां और शुभकामनाएं दीं। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश की उन बेटियों, बहनों और कर्मठ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निरंतर प्रोत्साहन और सम्मान मिले, जो अपने समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों से समाज एवं प्रदेश को नई दिशा दे रही हैं।

तीलू रौतेली की सम्मान राशि में 24 हजार की बढ़ोतरी

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 51 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि 51 हजार रुपए से बढ़ाकर 61 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय प्रदेश की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रति सम्मान एवं उनके उल्लेखनीय योगदान को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।

तीन साल पहले तीलू रौतेली की राशि को 20k रुपए बढ़ाया था

मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन साल पहले साल 2023 में राज्य सरकार ने 'तीलू रौतेली पुरस्कार' की इनामी राशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की थी। वहीं अब इस राशि 24 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 75 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी तरह, 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार' की इनामी राशि में भी 10 हजार रुपए की वृद्धि कर इसे 61 हजार रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार राशि में यह बढ़ोतरी सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की महिलाओं की सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 9,300 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 4,500 रुपए से बढ़ाकर 6,250 रुपए और सहायिकाओं का मानदेय 3,550 रुपए से बढ़ाकर 5,250 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नत (प्रमोशन) करने का प्रावधान भी किया गया है।

धामी सरकार ने 48 महिलाओं को दिया तीलू रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अवॉर्ड, सम्मान राशि में की भारी बढ़ोतरी

'तीलू रौतेली साहस, वीरता और सशक्तिकरण का प्रतीक'

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती उत्तराखंड के इतिहास और महिलाओं के स्वाभिमान के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने तीलू रौतेली को साहस, वीरता और महिला सशक्तिकरण का एक स्थायी प्रतीक बताया।

सीएम बोले- प्रदेश की बेटियों ने हमेशा राज्य का मान बढ़ाया

धामी ने आगे कहा कि तीलू रौतेली का जीवन स्वाभिमान, साहस और महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटियों ने हमेशा अपनी प्रतिभा, साहस और क्षमताओं से राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सम्मानित होने वाली महिलाएं राज्य भर की अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।

धामी सरकार ने 48 महिलाओं को दिया तीलू रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अवॉर्ड, सम्मान राशि में की भारी बढ़ोतरी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी की जमकर तारीफ

वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के शुरुआती विकास, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र पालन-पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं कि सरकारी योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचें।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार जन्म और शिक्षा से लेकर पोषण, सुरक्षा और स्वरोज़गार तक, हर कदम पर अपनी बेटियों के साथ खड़ी है। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड की महिलाएं और बेटियां सशक्त होंगी, तभी यह राज्य, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने का अपना संकल्प पूरा कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और कल्याण के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने सभी पुरस्कार पाने वालों के उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना भी की।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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