देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर, पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़ेगी; मुख्यमंत्री धामी के बड़े ऐलान
देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत में सीएम खेल क्लब खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत में सीएम खेल क्लब खोले जाएंगे। देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर जल्द बैठक होने जा रही है। उन्होंने सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत मुख्यमंत्री कप की पुरस्कार राशि भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शनिवार को पवेलियन ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को जयंती पर नमन करने के बाद कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि भी 50 फीसदी तक बढ़ाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से देश की एकता और अखंडता को मजबूत आधार दिया। उन्होंने कहा कि ‘रन फॉर यूनिटी’ जैसे आयोजन सरदार पटेल के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
हम सबसे पहले भारतवासी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे पहली पहचान भारतीय है। यही भावना हमें आपसी मतभेद से उठकर देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई गई पुरस्कार राशि
मुख्यमंत्री ने सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही देश और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। सीएम ने युवाओं से नशामुक्त उत्तराखंड के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और नशे के विरुद्ध जनजागरूकता बढ़ाने का भी आह्वान किया।
वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बदरीनाथ से लौटते समय ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं खजान दास, पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष कुलदीप बुटोला, उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव-खेल अमित सिन्हा, निदेशक-खेल दीप्ति सिंह आदि मौजूद रहे।
सीएम ट्रॉफी में शामिल होंगे पारंपरिक खेल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खेल क्लब गठित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंतर्गत 32 खेल आयोजित होते हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी। पारंपरिक खेलों को विशेष तौर पर इसमें शामिल किया जाएगा।
दून में बनेगा अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र
मुख्यमंत्री ने दून के आमवाला स्थित युवा केंद्र से लगी खाली भूमि को युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां मिनी स्टेडियम और अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इससे युवाओं को खेल सुविधाओं के साथ ही सेना में भर्ती की तैयारी के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी।
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