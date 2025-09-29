UKSSSC पेपर लीक केस की होगी सीबीआई जांच, सीएम धामी ने छात्रों के सामने किया ऐलान

UKSSSC पेपर लीक केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आंदोलन कर रहे छात्रों के सामने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हम CBI जांच की सिफारिश करते हैं।

UKSSSC पेपर लीक केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आंदोलन कर रहे छात्रों के सामने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हम CBI जांच की सिफारिश करते हैं। पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के तुरंत बाद वहां मौजूद छात्रों के चेहरे भी खिल गए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले को लेकर पिछले आठ दिनों से प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मिलने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक केस को लेकर छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठी। पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत इस मांग को मानते हुए कहा कि आप सभी चाहते हैं कि इसकी जांच CBI करे। इसलिए, मैं आप सभी से यह कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हम CBI जांच की सिफारिश करते हैं। SIT (विशेष जांच दल) की जांच पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आपने यह भी देखा है कि सभी तथ्य हर जगह से जुटाए जा रहे हैं।