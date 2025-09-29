UKSSSC पेपर लीक केस की होगी सीबीआई जांच, सीएम धामी ने छात्रों के सामने किया ऐलान
UKSSSC पेपर लीक केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आंदोलन कर रहे छात्रों के सामने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हम CBI जांच की सिफारिश करते हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले को लेकर पिछले आठ दिनों से प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मिलने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक केस को लेकर छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठी। पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत इस मांग को मानते हुए कहा कि आप सभी चाहते हैं कि इसकी जांच CBI करे। इसलिए, मैं आप सभी से यह कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हम CBI जांच की सिफारिश करते हैं। SIT (विशेष जांच दल) की जांच पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आपने यह भी देखा है कि सभी तथ्य हर जगह से जुटाए जा रहे हैं।
इससे पहले सीएम ने इस मामले पर कहा था कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनकी सरकार UKSSSC पेपर लीक मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार है। देहरादून में विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "विधानसभा और सचिवालय जनता से मिलने और रोजमर्रा के काम निपटाने की जगहें हैं। इसलिए मैं विधानसभा के साथ-साथ सचिवालय भी जाता हूं, ताकि जनता से मिल सकूं और यहां से सरकारी काम देख सकूं। हमने स्पष्ट किया है कि युवाओं के अधिकारों, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई सवाल है, तो हमने कहा है कि छात्र जिस तरह की भी जांच चाहते हैं, हम उसे कराने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आगे कई परीक्षाएं हैं। सभी को अपनी तैयारी करनी चाहिए..."
