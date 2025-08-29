उत्तराखंड में फिर प्रलय, बादल फटने से 5 की मौत, मलबे में दबे 30-40 परिवार; कई जिलों में रेड अलर्ट

उत्तराखंड में प्रकृति ने एक बार फिर प्रलय मचाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में शुक्रवार तड़के भारी बारिश और बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हो गए। भूस्खलन के कारण लगभग 30-40 परिवार मलबे के ढेर में दब गए। सबसे अधिक चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जिलों में तबाही मची है।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने बताया कि बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के पौसारी ग्राम पंचायत में रात भर हुई भारी बारिश से लगभग आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लापता हो गए। इस घटना में अब तक दो शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन अन्य लोग लापता हैं।

चमोली में मलबे में घर दबने से दंपति की मौत मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि चमोली जिले के मोपाटा गांव में भूस्खलन के मलबे में एक घर और एक गौशाला दब गई। इस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार इलाके में लगातार बारिश और भूस्खलन से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में भारी नुकसान हुआ है। यूएसडीएमए ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के तलजामन गांव में 30-40 परिवारों के मलबे और बाढ़ के पानी में फंसने की भी सूचना है।

रुद्रप्रयाग जिले में मकान ढहने से महिला की जान गई आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में एक मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि चेनागाड इलाके में चार स्थानीय लोगों और इतने ही नेपालियों के मलबे में फंसे होने की सूचना है। उन्होंने बताया कि सात-आठ जगहों पर सड़क टूटी होने से बचाव दल को मौके पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी इलाके के स्यूर गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और सड़क पर खड़ी एक कार मलबे में बह गई है। बडेथ, बगद्धार और तलजमानी गांवों के दोनों ओर की खाइयों में पानी भर गया है।

सीएम धामी ने जिलाधिकारियों से बात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील क्षेत्र के बडेथ डूंगर और चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के बाद गिरे मलबे में कुछ परिवारों के फंसे होने की दुखद खबर मिली है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मैं इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। मैंने आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात की है और बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाबा केदार से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलाधिकारियों से बात की और उनसे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने को कहा।

बूढ़ा केदार क्षेत्र में भी भारी नुकसान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और राजस्व पुलिस की टीमें आपदा प्रभावित जिलों के लिए रवाना हो गई हैं। लगातार बारिश और बादल फटने से टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। यहां पशुओं के लिए बनाए गए शेड और मंदिर मलबे में दब गए।

लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों तथा मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस नदी किनारे रहने वाले लोगों को मुनादी कराकर सतर्क कर रही है। चमोली-नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, जिलासू, गुलाबकोटी और चटवापीपल में कई स्थानों पर मलबा आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया है।

बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ में बंद रुद्रप्रयाग जिले में भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ में बंद है, जबकि केदारनाथ राजमार्ग बांसवाड़ा (स्यालसौर) और कुंड से चोपता के बीच चार अलग-अलग स्थानों पर अवरुद्ध है। प्रशासन के अनुसार मार्ग खोलने के लिए टीमें मौके पर काम कर रही हैं। तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे मार्ग की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर निकलें। पुलिस व प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही सूचनाओं का पालन करें।

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।