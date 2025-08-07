जाको राखे साइयां... पूरा होटल पत्ते की तरह बह गया; धराली के 'भगवान' को मंदिर ने बचाया

उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई। इस त्रासदी में 40 कमरों वाला एक होटल बह गया। इस होटल के मालिक जय भगवान उस वक्त मंदिर में थे, इसलिए उनकी जान बच गई।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को बादल फटने से धराली गांव में भयानक बाढ़ और भूस्खलन ने कोहराम मचा दिया। इस आपदा ने गांव की शांति को तहस-नहस कर दिया, जिसमें एक 40 कमरों वाला होटल भी मलबे के सैलाब में बह गया। इस त्रासदी के कई दिल दहलाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस प्राकृतिक आपदा की भयावहता को दर्शाते हैं।

मंदिर की यात्रा ने बचाई जान धराली के बाजार क्षेत्र में 40 कमरों वाला होटल चलाने वाले जय भगवान उस दिन किस्मत से मलबे की चपेट में आने से बच गए। मंगलवार को जब उनके होटल में कोई मेहमान नहीं आया, तो जय भगवान पास के मंदिर में एक उत्सव में शामिल होने चले गए। दोपहर करीब 1:40 बजे अचानक गांव में भूस्खलन शुरू हुआ। जय भगवान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "पहले एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, फिर गांव की तरफ से लोगों की चीखें और सीटियों की आवाजें आईं। हम कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मिट्टी, पानी और पत्थरों की विशाल लहरें बहने लगीं।"

होटल बहा, परिवार से संपर्क टूटा जय भगवान को उस वक्त आपदा की भयावहता का अंदाजा नहीं था। वे दौड़कर अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां भी पानी घुस चुका था। इसके बाद वे पैदल ही हर्षिल गांव की ओर भागे। बाद में उन्हें एक वीडियो में अपने चार मंजिला होटल को मलबे में बहते हुए देखा। उन्होंने कहा, "मेरा होटल, जो 40 कमरों का था, उस वीडियो में पत्ते की तरह बहता नजर आया।" उस दिन दोपहर 4 बजे के बाद उनके परिवार से संपर्क टूट गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई।

सैलानियों की कमी ने कम किया नुकसान जय भगवान ने बताया कि मानसून के कारण सैलानियों की आवाजाही कम थी, जिसके चलते क्षेत्र के ज्यादातर होटल खाली थे। चार धाम यात्रा के दौरान उनका होटल आमतौर पर पूरी तरह बुक रहता है, लेकिन उस दिन न तो उनका स्टाफ और न ही उनका भतीजा, जो होटल का प्रबंधन देखता है, वहां मौजूद था। यह एक तरह से राहत की बात रही।