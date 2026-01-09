बादलों की वजह से हुआ हादसा; केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर जांच रिपोर्ट
केदारनाथ घाटी के पास जून 2025 में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के अनुसार, आर्यन एविएशन द्वारा संचालित 'बेल 407' हेलीकॉप्टर घाटी से बाहर निकलते समय अचानक आए बादलों की चपेट में आ गया था।
केदारनाथ घाटी के पास जून 2025 में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के अनुसार, आर्यन एविएशन द्वारा संचालित 'बेल 407' हेलीकॉप्टर घाटी से बाहर निकलते समय अचानक आए बादलों की चपेट में आ गया था। इसी के चलते यह गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई थी।
एएआईबी रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 5:10 बजे गुप्तकाशी से उड़ान भरी थी और 5:20 बजे सुरक्षित केदारनाथ उतरा था। वहां से 6 यात्रियों को लेकर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान से पहले पायलट का 'ब्रीथ एनालाइजर' टेस्ट हुआ था और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी।
शुरुआती तौर पर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी या असामान्यता नहीं पाई गई थी। नियमों के मुताबिक, केदारनाथ घाटी से निकलते समय हेलीकॉप्टर को 9,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखनी होती है। पायलट इसी ऊंचाई पर था, लेकिन घाटी के निकास बिंदु (Exit Point) पर खराब मौसम और बादलों ने दृश्यता कम कर दी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।