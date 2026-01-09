Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Cloud cover caused Kedarnath chopper crash finds probe
बादलों की वजह से हुआ हादसा; केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर जांच रिपोर्ट

बादलों की वजह से हुआ हादसा; केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर जांच रिपोर्ट

संक्षेप:

केदारनाथ घाटी के पास जून 2025 में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के अनुसार, आर्यन एविएशन द्वारा संचालित 'बेल 407' हेलीकॉप्टर घाटी से बाहर निकलते समय अचानक आए बादलों की चपेट में आ गया था।

Jan 09, 2026 08:33 pm IST Aditi Sharma
केदारनाथ घाटी के पास जून 2025 में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के अनुसार, आर्यन एविएशन द्वारा संचालित 'बेल 407' हेलीकॉप्टर घाटी से बाहर निकलते समय अचानक आए बादलों की चपेट में आ गया था। इसी के चलते यह गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई थी।

एएआईबी रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने सुबह करीब 5:10 बजे गुप्तकाशी से उड़ान भरी थी और 5:20 बजे सुरक्षित केदारनाथ उतरा था। वहां से 6 यात्रियों को लेकर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान से पहले पायलट का 'ब्रीथ एनालाइजर' टेस्ट हुआ था और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी।

शुरुआती तौर पर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी या असामान्यता नहीं पाई गई थी। नियमों के मुताबिक, केदारनाथ घाटी से निकलते समय हेलीकॉप्टर को 9,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखनी होती है। पायलट इसी ऊंचाई पर था, लेकिन घाटी के निकास बिंदु (Exit Point) पर खराब मौसम और बादलों ने दृश्यता कम कर दी।

Uttarakhand News

