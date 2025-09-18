उत्तराखंड में एक और जल प्रलय, चमोली में बादल फटने से 12 मकान मलबे में दबे, कई लापता
Cloud Burst in Chamoli: देहरादून के बाद चमोली में बादल फटने की घटना हुई है। भीषण जल प्रलय में कई मकान मलबे में दब गए और कई लोग लापता हो गए। इस घटना का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है।
Cloud Burst in Chamoli: उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। देहरादून में जल प्रलय के बाद अब चमोली जिले में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। बुधवार रात नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद बाढ़ का खौफनाक मंजर भी सामने आया है। कई मकान मलबे में दब गए। सात लोग लापता बताए जा रहे हैं।
चमोली के जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने एएनआई को बताया कि नंदानगर के कुंतरी गांव में छह मकान मलबे में दब गए हैं। इस हादसे में सात लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है।
इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।
सोशल मीडिया पर घटना के बाद के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें नदी का उफान, सड़कें और इमारतों को हुआ नुकसान साफ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
राहत बचाव कार्य जारी
डीएम तिवारी ने कहा, "एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय तहसील टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। हम जेसीबी की मदद से सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राहत दल अगले 30-45 मिनट में प्रभावित इलाकों तक पहुंच जाएंगे। राहत केंद्रों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही लोगों को वहां शिफ्ट किया जाएगा।"
