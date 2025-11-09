Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में चौंका रहा मौसम; दिन-रात के बीच 18 डिग्री का अंतर, क्या चेतावनी

संक्षेप: Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री तक का अंतर है। एक्सपर्ट्स ने लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है।

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड के शहरों में दिन अभी गर्म हैं, जबकि रातें सर्द हो गई हैं। दून में दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री तक का अंतर है। अन्य मैदानी जिलों में 16 से 18 डिग्री और पहाड़ों में 11 से 15 डिग्री तक का अंतर बना हुआ है। इतने बड़े अंतर की वजह से सेहत खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तराखंड में इन दिनों दिन में तेज धूप निकल रही है और मौसम शुष्क है लेकिन, सुबह-शाम एवं रात को सर्द हवाएं चल रही हैं। इस वजह से रातें ठंडी हो रही हैं। रात व दिन के तापमान में दोगुने या उससे अधिक का अंतर आ गया है। देहरादून में तीन दिनों से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.2, शुक्रवार को 12.8 एवं शनिवार को 12.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पांच साल बाद नवंबर में दून में रात सबसे सर्द रही है। इससे पहले साल 2020 में 28 नवंबर को तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था।

लापरवाही पड़ेगी भारी वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल का कहना है कि बीपी, शुगर के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। शरीर दिन और रात में दस डिग्री के अंतर को झेलने की ही क्षमता रखता है। रात में ठंड की वजह से लोगों का बीपी, शुगर अनियंत्रित होने की आशंका रहती है। इन दिनों बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। बच्चों, गर्भवतियों, बुजुर्गों एवं पुरानी बीमारी वालों का खास ख्याल रखने की जरूरत है।