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वेतन रोकने पर क्लर्क ने प्रिंसिपल को चाकू घोंपकर मार डाला, उत्तराखंड में खौफनाक वारदात

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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उत्तराखंड में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। वेतन रोकने पर एक क्लर्क ने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को चाकू घोंपकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। काफी देर तक जब पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा तो लेागों को गुस्सा फूट पड़ा। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

वेतन रोकने पर क्लर्क ने प्रिंसिपल को चाकू घोंपकर मार डाला, उत्तराखंड में खौफनाक वारदात

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा की शनिवार सुबह विद्यालय जाते समय चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी उसी विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी (क्लर्क) है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे फरवरी से वेतन रोकने संबंधी विवाद की बात सामने आई है।

पीछे से हमला किया

झिरौली थाना पुलिस के अनुसार सैंज, बागेश्वर निवासी प्रभारी प्रधानाचार्य 56 साल के दयानंद टम्टा शनिवार सुबह साढ़े सात बजे रोज की तरह विद्यालय के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में पहले से मौजूद विद्यालय के क्लर्क नवल किशोर सोराड़ी ने उन पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान प्रधानाचार्य को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ कपकोट मनीष शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई गोकुल चंद्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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लोगों ने दिया धरना

राइंका भटखोला में शनिवार को हुई घटना से हर कोई स्तब्ध है। घटना के विरोध में जिले के लोगों में उबाल आ गया। पीड़ित परिवार के लोगों के अलावा क्षेत्र लोग आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर दिनभर धरना प्रदर्शन करते रहे। देर शाम अस्पताल के सामने उन्होंने धरना दिया। मामला बिगड़ता देख एसडीएम प्रियंका रानी, सीओ अजय लाल साह मौके पर पहुंचे।

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भटखोला इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की हत्या करीब साढ़े सात बजे सुबह हो गई। उसके बाद हत्यारोपी फरार हो गया। काफी देर तक जब पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा तो लेागों को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नाराज लेागों ने जिला अस्पताल में धरना दिया। मृतक के बेटे समेत अन्य लोगों ने अस्पताल के पास जाम भी लगाया।

उच्च स्तरीय जांच हो: संघ

अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने प्रधानाचार्य की हत्या के मामले में जांच की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी और महामंत्री सुरेश चंद्र ने कहा कि बागेश्वर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा की हत्या बेहद दुखद है।

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शिक्षकों के लिए मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग अनिवार्य

उत्तराखंड में सरकारी शिक्षकों के लिए मेंटल हेल्थ का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बच्चों में तनाव के संकेतों की आसानी से पहचान की जा सके और छात्रों की मानसिक सेहत से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सके। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को शिक्षा महानिदेशालय में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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