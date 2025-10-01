Class 9 and 11 Students Must Register Online uttarakhand Board Announces Last Date and Fee इस राज्य में कक्षा 9 और 11 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानें फीस और अंतिम तारीख, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Uttarakhand Board: उत्तराखंड में अब कक्षा 9 और 11 के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम तिथि तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर यह मौका दुबारा नहीं मिलेगा।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:29 PM
Uttarakhand Board: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 के छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र-छात्राएं दोनों शामिल होंगे।

परिषद ने साफ निर्देश दिए हैं कि विद्यालय अपने यहां पढ़ने वाले हर छात्र का पंजीकरण समय पर पूरा करें। बोर्ड सचिव बीवी सिमल्टी ने बताया कि यह पंजीकरण उन छात्रों के लिए जरूरी है, जो वर्ष 2027 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिए गए हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर तय की गई है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि तय समय के बाद किसी भी दशा में पंजीकरण शुल्क जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही तिथि बढ़ाई जाएगी। खास बात यह भी है कि जो छात्र पिछले साल 9वीं और 11वीं में थे और इस बार भी उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पुनः पंजीकरण कराना होगा।

छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि पंजीकरण शुल्क सिर्फ 10 रुपये रखा गया है। परिषद ने कहा है कि केवल वही छात्र 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे, जिन्होंने इस सत्र में समय पर पंजीकरण पूरा किया होगा।

