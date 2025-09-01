Class 10 Student Kidnapped in Haldwani After Molestation Attempt Daylight Abduction Sparks Outrage हल्द्वानी में दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर दिनदहाड़े अपहरण कर ले गया सुहेल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड न्यूज़Class 10 Student Kidnapped in Haldwani After Molestation Attempt Daylight Abduction Sparks Outrage

हल्द्वानी में दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर दिनदहाड़े अपहरण कर ले गया सुहेल

हल्द्वानी में दिनदहाड़े सनसनीखेज घटना हुई। ट्यूशन जा रही दसवीं की छात्रा से सुहेल नामक युवक ने छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने लड़की का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:00 AM
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात हो गई। यहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ और उसके अपहरण का मामला सामने आया है। हालांकि किडनैपिंग के कुछ देर बाद आरोपी छात्रा को नैनीताल रोड पर छोड़ गए।

छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

छात्रा से छेड़छाड़ फिर किडनैपिंग

कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार शाम उनकी 15 साल की बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। आरोप लगाया कि ट्यूशन जाते वक्त हल्द्वानी निवासी सुहेल नाम के लड़के ने बेटी के साथ पहले तो छेड़छाड़ की।

बेटी ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथी संग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर स्कूटी में बैठा लिया और सरेआम अगवा करके ले गया।

कुछ देर बाद आरोपी, छात्रा को स्कूटी से नैनीताल रोड के पास छोड़ गया और फरार हो गया। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि आरोपी पर छेड़छाड़, अपहरण, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा किया है।

