हल्द्वानी में दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर दिनदहाड़े अपहरण कर ले गया सुहेल

हल्द्वानी में दिनदहाड़े सनसनीखेज घटना हुई। ट्यूशन जा रही दसवीं की छात्रा से सुहेल नामक युवक ने छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने लड़की का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया।

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात हो गई। यहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली दसवीं की छात्रा से छेड़छाड़ और उसके अपहरण का मामला सामने आया है। हालांकि किडनैपिंग के कुछ देर बाद आरोपी छात्रा को नैनीताल रोड पर छोड़ गए।

छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

छात्रा से छेड़छाड़ फिर किडनैपिंग कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार शाम उनकी 15 साल की बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। आरोप लगाया कि ट्यूशन जाते वक्त हल्द्वानी निवासी सुहेल नाम के लड़के ने बेटी के साथ पहले तो छेड़छाड़ की।

बेटी ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथी संग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर स्कूटी में बैठा लिया और सरेआम अगवा करके ले गया।