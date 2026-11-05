रेप केस में गिरफ्तार हुआ टीचर, पर 10वीं की छात्रा को नाबालिग दोस्त ने किया था प्रेग्नेंट; कैसे खुला राज
पिथौरागढ़ में दसवीं की छात्रा से रेप केस और गर्भवती मामले में शिक्षक गिरफ्तार हुआ था। लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छात्रा को उसके नाबालिग दोस्त ने गर्भवती किया था।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में जिस शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, वह आरोप पुलिस जांच में झूठा निकला। पड़ताल के बाद डीएनए जांच में पता चला कि उस मृत नाबालिग का पिता गांव का ही एक किशोर था। आरोपी किशोर छात्रा का दोस्त बताया जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने किशोर को राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह अल्मोड़ा भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप की जांच के बाद 24 जुलाई को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। जांच के लिए मृत शिशु और शिक्षक के डीएनए टेस्ट कराया। जैविक नमूनों को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर की रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस ने दो अन्य संदिग्धों के रक्त नमूने लेकर 12 अक्तूबर को दोबारा जांच के लिए भेजे। जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो गांव का किशोर निकला। प्रभारी निरीक्षक रवींद्र यादव ने बताया कि डीएनए जांच में एक किशोर के मृत शिशु के पिता होने की पुष्टि हुई है। किशोर को संरक्षण में लेकर अल्मोड़ा भेजा गया है।
नवजात के अवशेषों ने खोला राज
अस्कोट कोतवाली क्षेत्र में जून माह में सामने आए दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म और नवजात के शव को फेंकने के सनसनीखेज मामले में नवजात के अवशेषों की बरामदगी जांच की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। यदि पुलिस को नवजात के अवशेष नहीं मिले होते तो किशोर के पिता होने का सच शायद सामने नहीं आ पाता।
डीएनए जांच से अनसुलझी गुत्थी सुलझी
डीएनए जांच ने इस पूरे मामले की अनसुलझी गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में पुलिस बयानों के आधार पर शिक्षक को ही आरोपी मानकर जांच कर रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ मामले की परतें खुलती चली गईं। परिजनों से सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि छात्रा ने छह से सात माह के शिशु को जन्म दिया था। शिशु मृत अवस्था में पैदा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने उसका शव दफना दिया था। 10 जून को पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने पीड़िता के गांव के आसपास जंगलों में छानबीन की। इस दौरान नवजात के अवशेष बरामद हुए। इसके बाद डीएनए जांच कराई गई। जांच में सामने आए तथ्यों ने मामले की दिशा बदल दी और किशोर के पिता होने का सच उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। नवजात के अवशेषों की बरामदगी इस पूरे प्रकरण का टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
ये था मामला
अस्कोट क्षेत्र में बीते जून माह के दौरान एक दसवीं की एक छात्रा को स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन कनालीछीना पीएचसी लेकर आए। चिकित्सकीय जांच में छात्रा के गर्भवती होने के बाद तबीयत खराब होना सामने आया। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर शुरूआत में विद्यालय के शिक्षक योगेश कुमार पांडे के खिलाफ पुलिस ने धारा 65(1) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस छानबीन में यह भी सामने आया कि छात्रा ने घर पर एक मृत शिशु को भी जन्म दिया था। आरोप था कि बाद परिजनों ने उसे गधेरे में फेंक दिया। पुलिस टीम ने जंगल छाने तो मृत शिशु के शव का कुछ हिस्सा बरामद हुआ।
हिन्दुस्तान ने दिए थे किसी और के शामिल होने के संकेत
अस्कोट के इस सनसनीखेज मामले में जब हर कोई केवल शुरुआती आरोपों और एकतरफा बयानों को ही सच मान रहा था, तब हिन्दुस्तान अखबार ने सबसे पहले इस बात के संकेत दिए थे कि मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस को गहराई से वैज्ञानिक विवेचना और अन्य पहलुओं की जांच करनी होगी। 7 जून के अंक में अखबार ने छात्रा से दुष्कर्म मामले में उलझी पुलिस की जांच शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इस खबर के एक किशोर के भी शामिल होने के चर्चा होने का जिक्र किया गया था।
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