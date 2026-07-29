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‘मुझे हिस्ट्रीशीटर बताने वालों की...’; CJP आंदोलन से चर्चा में आए पुलिस जवान का नया वीडियो

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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जंतर-मंतर पर सीजेपी आंदोलन के दौरान मंच पर अभिजीत दीपके के साथ दिखे उत्तराखंड पुलिस के निलंबित जवान शेर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है जो उन्हें हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं।

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सीजेपी आंदोलन से चर्चा में आए शेर सिंह का नया वीडियो

उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह का एक और वीडियो चर्चाओं में है। इस वीडियो में शेर सिंह का कहना है कि अधिकारी उसे आपराधिक इतिहास वाला हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं। समय आने पर वह इन्हीं अधिकारियों की हिस्ट्री खोलेंगे।

वीडियो में आरोप लगाते हुए हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर जट्ट के मूल निवासी शेर सिंह ने कहा है कि किसी को भी हवा में हिस्ट्रीशीट का टैग देने का अधिकार नहीं है। उन्हें सस्पेंड किया गया, तब मामला कोर्ट में चला। जिसमें वह निर्दोष साबित हो चुके हैं। सबूत के तौर पर न्यायालय की कॉपी उनके पास मौजूद है।

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वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया में निलंबित कांस्टेबल का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, आईजी कुमाऊं रेंज निवेदिता कुकरेती का कहना है कि इस मामले में कुछ भी बोलने या कार्रवाई को पिथौरागढ़ के एसपी उत्तरदायी हैं।

कौन है शेर सिंह

हरिद्वार जनपद के रुड़की का रहने वाला शेर सिंह इससे पहले आईजी गढ़वाल का गनर रह चुका है। 2025 में इसे उत्तराखंड पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। यह भी जानकारी है कि शेर सिंह पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे थे। सात से आठ महीने पहले जमीन के लेन-देन के मामले में प्रवीण बाल्मिकी गैंग की मुखबिरी में शेर सिंह को एसटीएफ देहरादून ने गिरफ्तार किया था। तब शेर सिंह जेल भी गया था। शेर सिंह सोशल मीडिया पर भीम आर्मी से जुड़े वीडियो भी शेयर करता रहा है।

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आईजी का गनर रह चुका

शेर सिंह रुड़की के पथरी के बहादपुर जट्ट गांव का निवासी है। कुछ माह पहले आईजी गढ़वाल का गनर था। जमीन मामले में गिरफ्तारी और जेल के बाद वह सस्पेंड चल रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसने वीआरएस के लिए भी मुख्यालय को पत्र भेज रखा है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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