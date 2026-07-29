‘मुझे हिस्ट्रीशीटर बताने वालों की...’; CJP आंदोलन से चर्चा में आए पुलिस जवान का नया वीडियो
जंतर-मंतर पर सीजेपी आंदोलन के दौरान मंच पर अभिजीत दीपके के साथ दिखे उत्तराखंड पुलिस के निलंबित जवान शेर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है जो उन्हें हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं।
उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह का एक और वीडियो चर्चाओं में है। इस वीडियो में शेर सिंह का कहना है कि अधिकारी उसे आपराधिक इतिहास वाला हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं। समय आने पर वह इन्हीं अधिकारियों की हिस्ट्री खोलेंगे।
वीडियो में आरोप लगाते हुए हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर जट्ट के मूल निवासी शेर सिंह ने कहा है कि किसी को भी हवा में हिस्ट्रीशीट का टैग देने का अधिकार नहीं है। उन्हें सस्पेंड किया गया, तब मामला कोर्ट में चला। जिसमें वह निर्दोष साबित हो चुके हैं। सबूत के तौर पर न्यायालय की कॉपी उनके पास मौजूद है।
वीडियो हो रहा वायरल
सोशल मीडिया में निलंबित कांस्टेबल का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उधर, आईजी कुमाऊं रेंज निवेदिता कुकरेती का कहना है कि इस मामले में कुछ भी बोलने या कार्रवाई को पिथौरागढ़ के एसपी उत्तरदायी हैं।
कौन है शेर सिंह
हरिद्वार जनपद के रुड़की का रहने वाला शेर सिंह इससे पहले आईजी गढ़वाल का गनर रह चुका है। 2025 में इसे उत्तराखंड पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था। यह भी जानकारी है कि शेर सिंह पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे थे। सात से आठ महीने पहले जमीन के लेन-देन के मामले में प्रवीण बाल्मिकी गैंग की मुखबिरी में शेर सिंह को एसटीएफ देहरादून ने गिरफ्तार किया था। तब शेर सिंह जेल भी गया था। शेर सिंह सोशल मीडिया पर भीम आर्मी से जुड़े वीडियो भी शेयर करता रहा है।
आईजी का गनर रह चुका
शेर सिंह रुड़की के पथरी के बहादपुर जट्ट गांव का निवासी है। कुछ माह पहले आईजी गढ़वाल का गनर था। जमीन मामले में गिरफ्तारी और जेल के बाद वह सस्पेंड चल रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसने वीआरएस के लिए भी मुख्यालय को पत्र भेज रखा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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