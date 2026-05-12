हिमालय से लुप्त हो रहीं च्यवनप्राश की जड़ी-बूटियां, जानें कौन-कौन सी बीमारी में फायदेमंद
च्यवनप्राश की दुर्लभ जड़ी-बूटियां हिमालय में तेजीसे विलुप्त हो रही हैं। इन बूटियों के बीमारी में कई फायदे हैं। ये न सिर्फ शारिरिक कमजोरी, बल्कि मानसिक तनाव और सांस लेने में तकलीफ समेत कई बीमारियों का रामबाण इलाज है।
आयुर्वेद का अमृत माने जाने वाले च्यवनप्राश की आठ दुर्लभ जड़ी-बूटियां हिमालय से तेजी से गायब हो रही हैं। इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। लुप्त होने वाली बूटियों में काकोली, क्षीर काकोली, जीवक और ऋषभक विलुप्ति के कगार पर हैं। महामेदा, मेदा, रिद्धि और वृद्धि पर भी संकट है।
करीब 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में मिलने वाली इन जड़ी-बूटियों पर अनियंत्रित दोहन और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वन विभाग की अनुसंधान शाखा हर्षिल में नर्सरी बनाकर इनके संरक्षण में जुटी है। शोध में इन जड़ी-बूटियों पर मंडरा रहे विलुप्ति के खतरे का खुलासा हुआ है। अष्टवर्ग की ये जड़ी-बूटियां हिमालयी आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में शामिल हैं।
कई रोगॉ प्रतिरोधक दवाओं में इनका उपयोग
च्यवनप्राश, टॉनिक और कई रोग प्रतिरोधक दवाओं में इनका उपयोग होता है। इनमें सबसे अधिक संकट काकोली पर है। यह लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। क्षीर काकोली, जीवक और ऋषभक भी तेजी से कम हो रहे हैं। वहीं मेदा, महामेदा, रिद्धि और वृद्धि का लगातार दोहन इन्हें काफी कम कर चुका है। वन विभाग की नर्सरी में इनके पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें लगाया जाएगा।
पूरे हिमालय में हो रही कम
अष्टवर्ग की दुर्लभ जड़ी-बूटियों पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में संकट बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में भी इनकी संख्या लगातार घट रही है। काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक जैसी प्रजातियां पहले की तुलना में बहुत कम मिल रही हैं।888
ये हैं अष्टवर्ग की दुर्लभ जड़ी-बूटियों के चमत्कारी फायदे
काकोली
काकोली को आयुर्वेद में शरीर को ताकत देने वाली महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। इसका उपयोग कमजोरी, अत्यधिक थकान और फेफड़ों की कमजोरी दूर करने में किया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार मानी जाती है। लंबे समय तक बीमारी के बाद शरीर को दोबारा ऊर्जा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है।
क्षीर काकोली
क्षीर काकोली का प्रयोग फेफड़ों और हृदय से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर को पोषण देने वाली और ताकत बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी है। प्रजनन क्षमता से जुड़ी परेशानियों में भी इसे लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने और कमजोरी दूर करने में सहायक होती है।
जीवक
जीवक को ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधि माना जाता है। इसका उपयोग बुखार, शारीरिक कमजोरी और थकावट दूर करने में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे शरीर को पुनर्जीवित करने वाली जड़ी-बूटी बताया गया है। यह लंबे समय तक बीमारी के बाद शरीर में ताकत लौटाने में मदद करती है।
ऋषभक
ऋषभक का उपयोग सांस संबंधी समस्याओं और शारीरिक कमजोरी को दूर करने में किया जाता है। यह फेफड़ों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग शरीर को ताकत देने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
मेदा
मेदा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली औषधि मानी जाती है। इसका उपयोग कमजोरी दूर करने, शरीर को पोषण देने और पाचन शक्ति सुधारने में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर में संतुलन बनाए रखने और गर्मी से होने वाली समस्याओं को कम करने में सहायक होती है।
महामेदा
महामेदा को बेहद शक्तिवर्धक जड़ी-बूटी माना जाता है। इसका उपयोग मानसिक तनाव कम करने, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे शरीर और मस्तिष्क दोनों को मजबूत बनाने वाली औषधि माना गया है। यह लंबे समय तक थकान और कमजोरी महसूस करने वाले लोगों के लिए लाभकारी बताई जाती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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