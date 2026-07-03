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उत्तराखंड में भी चलते-चलते ई-रिक्शा बंद, चाइनीज ऐप 'BAT BMS' की हैकिंग से कैसे बचें

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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BAT BMS Hack E-Rickshaw: चाइनीज ऐप 'BAT BMS' की हैकिंग से जुड़े मामले उत्तराखंड में भी अछूते नहीं हैं। यहां 400 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। कइयों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उत्तराखंड में भी चलते-चलते ई-रिक्शा बंद, चाइनीज ऐप 'BAT BMS' की हैकिंग से कैसे बचें

BAT BMS Hack E-Rickshaw: उत्तराखंड सहित देश के कई शहरों में इनदिनों ई-रिक्शा चलते-चलते बंद हो जा रहे हैं। खासकर ई-रिक्शा संचालकों में ईवी के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाले मोबाइल ऐप के गलत इस्तेमाल से दहशत है। ‘बीएटी बीएमएस’ नाम के चाइनीज मोबाइल ऐप ने उनकी नींद उड़ा रखी है। शरारती तत्व इस ऐप के जरिए राह चलते ई-रिक्शा की बैटरी पर टेक्निकल अटैक कर रहे हैं। इससे ई-रिक्शा के पहिए थम जा रहे हैं। हल्द्वानी में अब तक 400 से अधिक ई-रिक्शा के साथ यह घटना घट चुकी है। रामनगर में गुरुवार को ई-रिक्शा संचालकों ने थाने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई।

ऐसे किया जा रहा ऐप का दुरुपयोग

ई-रिक्शा में लिथियम-आयन बैटरी की देखरेख के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) डिवाइस लगा होता है। यह ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। इसके जरिए वाहन चालक बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान, करंट आदि की निगरानी कर सकते हैं। ज्यादातर सस्ते ई-रिक्शा में चाइनीज बीएमएस लगा है, जिसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। इसका फायदा उठाकर शरारती तत्व ऐप का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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इनके साथ घटी घटना

हल्द्वानी में ई-रिक्शा डीलर एवं ई-रिक्शा यूनियन की संगठन मंत्री उर्वशी बोरा ने बताया कि दो दिन में करीब साढ़े चार सौ चालकों की शिकायत आई हैं। हल्द्वानी में चालक राजेंद्र बिनवाल का ई-रिक्शा आईटीआई रोड, कुलदीप बोरा का रामपुर रोड जंगल, जोगेंद्र चौहान का तिकोनिया, संतोष का जगदंबा नगर, नीरज कश्यप का कालाढूंगी रोड पर बंद हो गया। अचानक वाहन रुकने से हादसे का खतरा है।

इस तरह हो रहा मोबाइल ऐप का दुरुपयोग

‘बीएटी बीएमएस’ चीनी ऐप है। जैसे ही कोई ई-रिक्शा शरारती तत्वों के 10 से 15 मीटर के दायरे में आता है, यह ऐप बिना अनुमति के रिक्शा के बीएमएस से कनेक्ट हो जाता है। ऐप के जरिए बैटरी के डिस्चार्ज स्विच को बंद कर दिया जाता है। इससे मोटर को मिलने वाली पावर सप्लाई रुक जाती है।

एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चलते वाहन को जानबूझकर रोकना कानूनी रूप से अपराध है। इस तरह से टूल का गलत उपयोग पर आईटी ऐक्ट में भी कार्रवाई का प्रावधान है।

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रामनगर में ई-रिक्शा चालकों का प्रदर्शन

पीरूमदारा और रामनगर में संचालित होने वाले ई-रिक्शा के चलते हुए हैक करने का मामला सामने आया है। गुरुवार को 200 से अधिक ई-रिक्शा चालकों ने जीजीआईसी ग्राउंड में प्रदर्शन किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के आश्वासन पर काम पर लौटे। बुधवार की रात 15 ई-रिक्शा को हैक कर लिया गया। देर रात ही लोग कोतवाली पहुंच कर कोतवाल सुशील कुमार से मिले। आरोप लगाया कि तीन युवक ई-रिक्शा को हैक कर रहे हैं। कोतवाल ने बताया कि कुछ युवकों से पूछताछ की गई। गुरुवार को फिर से हैक होने का मामला सामने आने पर चालकों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम ने कहा कि पुलिस से कार्रवाई करने को कहा गया है।

सुरक्षा के उपाय

● चालक ब्लूटूथ को डिसेबल कर दें (बैटरी पर देर तक बटन दबाकर )

● पासवर्ड सेट करें (अगर बीएमएस सपोर्ट करता हो)।

● सिक्योरिटी वाली बैटरी प्रयोग।

● बीएमएस ऐप से फिर कनेक्ट करें।

अनजाने में अराजकता

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सड़क पर अव्यवस्था फैलाने वाले ई-रिक्शा चालकों को सबक सिखाने के नाम पर ऐप के इस्तेमाल के वीडियो साझा किए। इसके बाद देखते ही देखते कई अन्य लोग भी इसका प्रयोग करने लगे। संचालकों में दहशत का माहौल है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


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