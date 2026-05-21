रसायन छोड़ने वाला चीनी पौधा, भारत में तेजी से फैल रहा चाइनीज स्टेलेरा कितना खतरनाक
Chinese Stellera: चाइनीज स्टेलेरा दिखने में बहुत सुंदर पर बहुत विषैले पौधे होते हैं। ये पहली बार यहां दिखे हैं। चीन का यह जहरीला पौधा खास तरह का रसायन छोड़ता है और आस-पास के पौधों को नष्ट कर देता है।
चीन का खतरनाक चाइनीज स्टेलेरा भारत में तेजी से फैल रहा है। हाल में उत्तराखंड के आदि कैलाश क्षेत्र के आसपास पहली बार इसके कुछ फूलदार पौधे मिले हैं, जिससे पर्यावरण विशेषज्ञ चिंता में आ गए हैं। बेहद विषैली प्रजाति के ये पौधे राज्य के बुग्यालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये विषैले पौधे अपने आस-पास रसायन छोड़ते हैं, जो आस-पास की घास या पौधों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं।
वन विभाग की रिसर्च विंग के शोधकर्ताओं को पिथौरागढ़ के दारमा और व्यास वैली के पास छियालेख बुग्याल में इसके कुछ फूलदार पौधे मिले, जो काफी ज्यादा फूलों से लदे थे। इस क्षेत्र में पहली बार इसके फूल वाले पौधे देखे गए हैं।
दिखने में खूबसूरत पर बहुत विषैले
देखने में काफी खूबसूरत हैं। लेकिन ये काफी विषैले होते हैं। इनको खाने से किसी मवेशी या इंसान की मौत हो सकती है। यहां तक कि इसके पत्ते मसलकर सूंघने से बेहोशी भी आ सकती है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ये चीन, तिब्बत और मंगोलिया में पाया जाने वाला पौधा है। जिसका चीन में दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है। इसे हिमालयन स्टेलेरा के नाम से भी जाना जाता है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास भी दिखने की सूचना
वन अनुसंधान के जेआरएफ मनोज ने बताया कि इससे पहले चमोली जिले के मलारी क्षेत्र और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास इसके कुछ पौधे मिलने की जानकारी थी, लेकिन इस वैली में फूल वाले पौधों का पहली बार रिकॉर्ड सामने आया है।
बुग्यालों को कर सकता है नष्ट
विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेलेरा हिमालयी बुग्यालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह पौधा अपने आसपास विषैले रसायन छोड़ता है, जिससे आसपास उगने वाली घास और दूसरी वनस्पतियां धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसके कारण जमीन की उर्वरता प्रभावित होती है और बुग्याल बंजर होने लगते हैं। ये पौधे वहां हरियाली तो ला सकते हैं, लेकिन इन्हें मवेशी चारे के रूप में नहीं खा सकते। ऐसे में ये बुग्याल और स्थानीय लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
औषधीय गुण क्या हैं
इस खतरनाक चाइनीज स्टेलेरा के कई औषधीय गुण भी हैं। यह सूजन और दर्द कम करने में सहायक है। गठिया, जोड़ों के दर्द का इलाज है। त्वचा रोगों, खुजली, फंगल इंफेक्शन और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए कारगर है। परजीवी और कीट नियंत्रण है। इसके अलावा यह एंटी कैंसर दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
रिपोर्ट- ओम प्रकाश सती
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