Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़China Border Women Demand Permission to Kill Bear Protest Against Government
हमें भालू मारने का आदेश दे दो, चीन सीमा पर महिलाओं ने सरकार को चेतावनी क्यों दी

हमें भालू मारने का आदेश दे दो, चीन सीमा पर महिलाओं ने सरकार को चेतावनी क्यों दी

संक्षेप:

चीन सीमा के पास रह रही महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें भालू मारने की परमिशन दी जाए। भालू के आंतक से निजात नहीं मिलने पर सरकार का घेराव करने की चेतावनी भी दी।

Dec 16, 2025 12:29 pm ISTGaurav Kala पिथौरागढ़
share Share
Follow Us on

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले भालू अमूमन जड़ी-बूटी खाते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से उन्हें नमक, चावल, आटे आदि खाद्य सामग्री का स्वाद भालुओं को बेहद भा रहा है। शोकीन यह भालू इनका स्वाद चखने को बंद घरों के ताले तक तोड़ रहे हैं। चीन सीमा के पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला और मुनस्यारी के माइग्रेशन गांवों में इन दिनों भालुओं ने आतंक मचाया हुआ है। ठंड शुरू होने के बाद इन गांवों में रहने वाले लोग निचले इलाकों की तरफ लौटने लगे हैं। भालुओं के आतंक से त्रस्त महिलाओं ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें भालू मारने की अनुमति दी जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धारचूला दारमा घाटी में भालुओं के आतंक से परेशान महिलाओं ने प्रशासन से उन्हें मारने की अनुमति देने की मांग की है। 90 किमी से अधिक दूरी तय कर पहुंची महिलाओं ने गुहार लगाई कि भालुओं ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। कहा कि प्रशासन लाचार बना हुआ है। उन्होंने शीघ्र भालू के आंतक से निजात नहीं मिलने पर तहसील और जिला मुख्यालय में घेराव करने की चेतावनी दी।

ये भी पढ़ें:भालू के डर से स्कूल टाइमिंग बदली, खरीदे जाएंगे बियर स्प्रे; घायलों को 10 लाख

परिवारों पर हमला, वन विभाग डर से खामोश

नगर के टकाना स्थित कलक्ट्रेट में बोन की सरपंच छोरी देवी के नेतृत्व में महिलाएं पहुंची। इस दौरान सरपंच छोरी ने बताया कि दारमा के सीपू से सेला तक भालू का आंतक है। गरीब परिवारों की छतों व दरवाजों को तोड़ दिया है। 14 गांवों में राशन को बर्बाद कर दिया है। कहा कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग के कर्मचारी गश्त तक नहीं कर रहे हैं। कहा कि ऐसे में भालू को मारने के आदेश मिलना चाहिए, जिससे लोगों को भालू के आतंक से निजात मिलें। यहां शकुंतला दताल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही।

मुआवजे की भी मांग

जंगली जानवरों के हमले से 12 बकरियों की मौत पर जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे की मांग की है। पांगला की ग्राम प्रधान सपना बिष्ट ने बताया कि तीन दिसंबर को पांगला में जितेंद्र बिष्ट की 12 बकरियों को जंगली जानवरों ने मार दिया। पांगला निवासी नारायण सिंह बडाल की भालू के हमले से बचने के दौरान पहाडी से गिरकर मौत हो गई थी,अभी तक परिवार की कोई सुध नहीं ली गई है।

भालुओं ने आवासीय मकान तोड़े

माइग्रेशन गांव रालम में भालूओं ने आवासीय मकानों को नुकसान पहुंचाया है। सोमवार को ईश्वर सिंह, बहादुर सिंह ने एसडीएम आशीष जोशी को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भालूओं ने बीते दिनों गांव के अधिकांश घरों की छत, दरवाजे तोड़ दिए हैं। कहा कि घरों के अंदर रखी खाद्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi India China Border

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।