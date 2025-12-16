हमें भालू मारने का आदेश दे दो, चीन सीमा पर महिलाओं ने सरकार को चेतावनी क्यों दी

संक्षेप: चीन सीमा के पास रह रही महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें भालू मारने की परमिशन दी जाए। भालू के आंतक से निजात नहीं मिलने पर सरकार का घेराव करने की चेतावनी भी दी।

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले भालू अमूमन जड़ी-बूटी खाते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से उन्हें नमक, चावल, आटे आदि खाद्य सामग्री का स्वाद भालुओं को बेहद भा रहा है। शोकीन यह भालू इनका स्वाद चखने को बंद घरों के ताले तक तोड़ रहे हैं। चीन सीमा के पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला और मुनस्यारी के माइग्रेशन गांवों में इन दिनों भालुओं ने आतंक मचाया हुआ है। ठंड शुरू होने के बाद इन गांवों में रहने वाले लोग निचले इलाकों की तरफ लौटने लगे हैं। भालुओं के आतंक से त्रस्त महिलाओं ने अब सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें भालू मारने की अनुमति दी जाए।

धारचूला दारमा घाटी में भालुओं के आतंक से परेशान महिलाओं ने प्रशासन से उन्हें मारने की अनुमति देने की मांग की है। 90 किमी से अधिक दूरी तय कर पहुंची महिलाओं ने गुहार लगाई कि भालुओं ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। कहा कि प्रशासन लाचार बना हुआ है। उन्होंने शीघ्र भालू के आंतक से निजात नहीं मिलने पर तहसील और जिला मुख्यालय में घेराव करने की चेतावनी दी।

परिवारों पर हमला, वन विभाग डर से खामोश नगर के टकाना स्थित कलक्ट्रेट में बोन की सरपंच छोरी देवी के नेतृत्व में महिलाएं पहुंची। इस दौरान सरपंच छोरी ने बताया कि दारमा के सीपू से सेला तक भालू का आंतक है। गरीब परिवारों की छतों व दरवाजों को तोड़ दिया है। 14 गांवों में राशन को बर्बाद कर दिया है। कहा कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग के कर्मचारी गश्त तक नहीं कर रहे हैं। कहा कि ऐसे में भालू को मारने के आदेश मिलना चाहिए, जिससे लोगों को भालू के आतंक से निजात मिलें। यहां शकुंतला दताल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही।

मुआवजे की भी मांग जंगली जानवरों के हमले से 12 बकरियों की मौत पर जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे की मांग की है। पांगला की ग्राम प्रधान सपना बिष्ट ने बताया कि तीन दिसंबर को पांगला में जितेंद्र बिष्ट की 12 बकरियों को जंगली जानवरों ने मार दिया। पांगला निवासी नारायण सिंह बडाल की भालू के हमले से बचने के दौरान पहाडी से गिरकर मौत हो गई थी,अभी तक परिवार की कोई सुध नहीं ली गई है।